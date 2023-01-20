Мост из Геническа на Арабатскую стрелку вновь работает

Фото: Скриншот из видео Владимира Сальдо.

В первый же день спецоперации из-за мощного ракетного удара ВСУ в Геническе обрушилась часть моста на Арабатскую стрелку. Это было сделано для того, чтобы сильно усложнить возможное наступление российских войск.

- Для нас это была огромная потеря. Во-первых, было невероятно страшно, как там наши друзья, родные, товарищи, которые остались на том берегу. Переживали, чтобы никто из них не попал в тот момент под взрывы. А потом мы не знали, что делать и как попасть на Арабатку. Это было очень страшно и неожиданно, - вспоминает тот день местная жительница Илона.

Спустя несколько месяцев, когда Херсон и всю область взяли под контроль российские военные, в администрации заговорили о ремонте моста. В тот период освобожденный город будто вновь ожил и пробудился после гнетущего киевского режима.

Уже в начале лета глава администрации Херсона Владимир Сальдо заявил о том, что взорванный в феврале мост, который соединял Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлен до конца 2022 года. В ремонтных работах были задействованы больше двадцати российских рабочих, а Сальдо несколько раз в месяц лично проверял ход капитального строительства.

- Мост был взорван украинскими диверсантами. Несмотря на то что он не имел стратегического значения, он соединял город с тремя селами и был построен для людей, поэтому мы обязаны были его починить, - отмечал глава администрации.

Так, за полгода усиленных работ мост удалось починить. По словам Владимира Сальдо, для жителей Херсонской области он стал настоящим подарком к Новому году, так как его открытие состоялось 30 декабря.

- Мостостроители сдержали свое обещание - закончили ремонт в срок. Мост открыт полностью - движение по нему идет по двум полосам. Ездить в Геническ и на Арабатку людям стало удобно. Большое спасибо строителям и всем, кто организовывал эту работу, - поблагодарил глава администрации Херсона.

Восстановление транспортного перехода воодушевило местных жителей. Многие решили проверить его прочность в первый же день завершения ремонтных работ.

- Для нас это огромная радость, потому что с этим мостом нас много чего связывает. За то, что удалось восстановить этот объект, который нагло разрушили ВСУ, мы очень благодарны России! - поделилась жительница Геническа Ирина.