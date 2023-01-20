Что нужно знать налогоплательщикам Херсонской области

Имущественные налоги для жителей Херсонской области вводятся с 2024 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Советом Федерации одобрен подготовленный правительством закон об особенностях налогообложения в новых регионах страны, в том числе и в Херсонской области. Документ регламентирует постепенную, планомерную и комфортную интеграцию в общую систему налогообложения страны. Рассказываем все, что необходимо знать налогоплательщикам.

Итак, имущественные налоги для жителей Херсонской области вводятся с 2024 года, а обязанность применения контрольно-кассовой техники - с 2025 года.

- Все, кто проживал в новых регионах на дату их принятия в состав Российской Федерации, смогут избежать двойного налогообложения и уплачивать налоги по ставкам для российских резидентов весь год вне зависимости от срока фактического нахождения в стране, - говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

Кроме того, представить уведомление о начале применения в 2023 году упрощенной системы налогообложения и единого сельскохозяйственного налога налогоплательщики новых субъектов теперь могут до 30 июня 2023 года.

Также сняты ограничения по доходам для применения УСН в 2023 - 2024 годах и сократился объем сведений для отражения в уведомлениях о начале применения специальных налоговых режимов.

Вдобавок налогоплательщики из Херсонской области при применении УСН и ЕСХН смогут учитывать расходы на приобретение (создание) используемых в такой деятельности товаров и основных средств, а также не учитывать полученные в этом году доходы по операциям за прошлые годы.

В дополнение к уже имеющейся возможности снижать ставки налога по упрощенной системе налогообложения с 6% (15%) до 1% (5%) и по патентной системе налогообложения с 6% до 4% появилась возможность снижения этих ставок до 0% в отношении периодов 2023 и 2024 годов.

Также теперь по основным средствам, введенным в эксплуатацию до первого января 2023 года, вместо амортизационных отчислений затраты на их приобретение можно списать в первый отчетный период в полном объеме.

- Кроме прочего, до 31 декабря этого года введен мораторий на применение в отношении налогоплательщиков новых регионов мер ответственности, - говорится в сообщении Федеральной налоговой службы.