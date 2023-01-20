Между озером Сиваш и Азовским морем построят новый город-курорт

Фото: Скриншот из видео. Администрация Херсонской области

Первый камень планируют заложить уже в ближайшее время, а полноценная стройка развернется весной.

113-километровая Арабатская стрелка - это песчаная коса, расположенная на северо-востоке Крымского полуострова и отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Она соединяет Херсонскую область и Крым.

Арабатская стрелка - курортная зона. Здесь расположено множество пансионатов (минувшим летом они принимали временных переселенцев с освобожденных территорий и районов боевых действий), но скоро появится целый город, рассчитанный на 30 тысяч жителей. О грандиозных планах по его строительству власти объявили в конце прошлого года.

Поручение развивать населенные пункты левобережной части Херсонской области дал президент РФ Владимир Путин. Сразу же после этого специалисты начали разрабатывать план развития и застройки Арабатской стрелки. Кроме жилья, здесь появятся школы, детские сады, больницы, а также органы местной и федеральной власти, новые дорогие и целый курортный кластер, а также прекрасный природный парк.

- Город планируется - со всей современнейшей инфраструктурой…Но изюминка в том, что из окон домов будет открываться прекрасный вид в любую сторону: налево - Сиваш, направо - Азовское море, - сказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Арабатская стрелка уникальна сочетанием природных и лечебных факторов, при этом здесь есть и возможности для развития сельского хозяйства и научных технологий, отметил посетивший регион первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Это значит, что населенный пункт не будет исключительно курортным.

- Здесь очень важно сделать все на века… Понятно, людям нужно жилье, а развивающимся территориям нужны возможности, но тут суеты не надо. Нужно действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, - отметил Сергей Кириенко.

План строительства предполагает сохранение экосистемы Арабатской стрелки. Сам проект обещает дать грандиозный толчок развитию Херсонщины. Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию в регион уже заходят инвесторы.

Повышенный интерес у потенциальных инвесторов вызвало и предложение Владимира Путина предоставлять в новых регионах ипотеку по льготной ставке 2%. При этом в строительстве можно будет использовать и жилищные сертификаты - условия по ним обещают выгодней, чем в других регионах.

- Уже сейчас некоторые хотят придержать сертификат и приобрести жилье в новом городе. Для жителей Херсона и Херсонской области будут наиболее выгодные условия, - подчеркнул врио главы региона.

Подготовка к строительству на Арабатской стрелке уже началась. Задача перед проектировщиками была поставлена еще перед Новым годом, когда в регион приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он же, по словам Сергея Кириенко, привлек к работе правительственные организации, «которые сейчас занимаются генпланом».