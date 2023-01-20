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Политика20 января 2023 13:30

Диспансеризация спасла тысячи детей

Благодаря массовым медобследованиям врачи выявили серьезные заболевания у херсонских малышей и школьников
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Профосмотры возобновили с 16 января 2023 года.

Профосмотры возобновили с 16 января 2023 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Здоровье нации напрямую зависит от профилактики заболеваний. Поэтому состояние детей - под особым вниманием. Для жителей других регионов России организованные бесплатные наблюдения у врачей и медобследования - привычное дело. Но для херсонцев еще недавно это было роскошью.

Больше трети детей нуждались в помощи

Для официального Киева следить за здоровьем жителей нашего региона - даже юных, никогда не было приоритетной задачей. Диспансеризацию украинские власти называли пустой тратой времени. Не получали должного внимания не только взрослые, но и дети.

Все изменилось, когда Херсонская область вошла в состав России. У жителей появились все те же возможности, что и у российских регионов-соседей. По распоряжению президента РФ вХерсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР 14 ноября прошлого года начали проводить профосмотры детей. Разумеется, все обследования проходили с согласия родителей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Более чем в половине случаев диагнозы детям поставлены впервые. Под диспансерным наблюдением находятся уже почти 17 тысяч детей. Почти 3,8 тыс. несовершеннолетних направлены на плановое лечение, - рассказал о результатах первой на присоединенных территориях диспансеризации министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - К оказанию медпомощи детям привлечены крупные региональные и федеральные центры. Плановое хирургическое лечение проведено около 1,5 тысячи детей. Организованы телемедицинские консультации.

По последним данным, врачи осмотрели уже более 110 тысяч воспитанников детсадов и школьников из новых регионов России. Из них 4561 ребенок прошел профосмотры в Херсонской области. И, как оказалось, не зря. Больше трети из них требовалась врачебная помощь.

По словамминистра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, обследования помогают выявить скрытые заболевания.

По словамминистра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, обследования помогают выявить скрытые заболевания.

- Во время профосмотров врачи установили, что 1378 детей Херсонщины нуждаются в консультации узких специалистов, - уточняют в министерстве здравоохранения Херсонской области. - Несовершеннолетние с разрешения родителей или опекунов проходят более углубленный профосмотр, причем совершенно бесплатно.

Украинские врачи разводили руками

Наталья Пшик - одна из тех, кто жалеет, что детских профосмотров не было раньше. У ее девятилетнего сына Славика были серьезные проблемы с сердцем. Мальчик остро нуждался в консультации кардиолога, у него были аритмия и тахикардия. Он постоянно жаловался на плохое самочувствие.

Наталья Пшик вместе с сыном Славиком через несколько дней после операции. Фото: t.me/kastyukevich_live

Наталья Пшик вместе с сыном Славиком через несколько дней после операции. Фото: t.me/kastyukevich_live

- При Украине я много раз ходила по нашим врачам. Но они лишь разводили руками, мол, нечем вам помочь. А тем временем у сына был страшный приступ, его еле спасли в реанимации. И тогда же говорили, что нужна операция, но сделать ее наши херсонские врачи просто не могли, - вспоминает Наталья те страшные дни. - На помощь пришла Россия. Когда российские врачи убедились в болезни Славика, нас доставили из Херсона в Краснодар, где и спасли моего мальчика!

В больнице Славик с мамой были недолго. Уже через пять дней их выписали. И семья вернулась домой. Наталья после пережитого всем друзьям и коллегам рекомендует не отказываться от профосмотров детей. Ведь это поможет на ранних стадиях выявить болезнь и как можно быстрее назначить лечение.

Проверят здоровье каждого ребенка

Благодаря профосмотру удалось помочь еще одному школьнику, проживающему в Геническом районе области. У него было хроническое заболевание. Ребенка тут же отправили на лечение в Симферополь. К счастью, вовремя - состояние не было запущенным, но требовало внимания специалистов. Ребенок находился в пограничном состоянии, но уже сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Профосмотры помогают выявить латентные, то есть скрытые, заболевания детей и начать незамедлительное лечение. Данный случай лишь подтверждает этот факт. Уважаемые родители! Не пренебрегайте здоровьем своих детей - подпишите согласие на диспансеризацию, - сказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Однако на этом обследования не закончились. Бригады профессиональных врачей продолжат посещать местные образовательные учреждения, чтобы проверить здоровье каждого ребенка. Профосмотры возобновили с 16 января 2023 года.

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