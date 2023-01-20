Диспансеризация спасла тысячи детей

Профосмотры возобновили с 16 января 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Здоровье нации напрямую зависит от профилактики заболеваний. Поэтому состояние детей - под особым вниманием. Для жителей других регионов России организованные бесплатные наблюдения у врачей и медобследования - привычное дело. Но для херсонцев еще недавно это было роскошью.

Больше трети детей нуждались в помощи

Для официального Киева следить за здоровьем жителей нашего региона - даже юных, никогда не было приоритетной задачей. Диспансеризацию украинские власти называли пустой тратой времени. Не получали должного внимания не только взрослые, но и дети.

Все изменилось, когда Херсонская область вошла в состав России. У жителей появились все те же возможности, что и у российских регионов-соседей. По распоряжению президента РФ вХерсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР 14 ноября прошлого года начали проводить профосмотры детей. Разумеется, все обследования проходили с согласия родителей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Более чем в половине случаев диагнозы детям поставлены впервые. Под диспансерным наблюдением находятся уже почти 17 тысяч детей. Почти 3,8 тыс. несовершеннолетних направлены на плановое лечение, - рассказал о результатах первой на присоединенных территориях диспансеризации министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - К оказанию медпомощи детям привлечены крупные региональные и федеральные центры. Плановое хирургическое лечение проведено около 1,5 тысячи детей. Организованы телемедицинские консультации.

По последним данным, врачи осмотрели уже более 110 тысяч воспитанников детсадов и школьников из новых регионов России. Из них 4561 ребенок прошел профосмотры в Херсонской области. И, как оказалось, не зря. Больше трети из них требовалась врачебная помощь.

По словамминистра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, обследования помогают выявить скрытые заболевания.

- Во время профосмотров врачи установили, что 1378 детей Херсонщины нуждаются в консультации узких специалистов, - уточняют в министерстве здравоохранения Херсонской области. - Несовершеннолетние с разрешения родителей или опекунов проходят более углубленный профосмотр, причем совершенно бесплатно.

Украинские врачи разводили руками

Наталья Пшик - одна из тех, кто жалеет, что детских профосмотров не было раньше. У ее девятилетнего сына Славика были серьезные проблемы с сердцем. Мальчик остро нуждался в консультации кардиолога, у него были аритмия и тахикардия. Он постоянно жаловался на плохое самочувствие.

Наталья Пшик вместе с сыном Славиком через несколько дней после операции. Фото: t.me/kastyukevich_live

- При Украине я много раз ходила по нашим врачам. Но они лишь разводили руками, мол, нечем вам помочь. А тем временем у сына был страшный приступ, его еле спасли в реанимации. И тогда же говорили, что нужна операция, но сделать ее наши херсонские врачи просто не могли, - вспоминает Наталья те страшные дни. - На помощь пришла Россия. Когда российские врачи убедились в болезни Славика, нас доставили из Херсона в Краснодар, где и спасли моего мальчика!

В больнице Славик с мамой были недолго. Уже через пять дней их выписали. И семья вернулась домой. Наталья после пережитого всем друзьям и коллегам рекомендует не отказываться от профосмотров детей. Ведь это поможет на ранних стадиях выявить болезнь и как можно быстрее назначить лечение.

Проверят здоровье каждого ребенка

Благодаря профосмотру удалось помочь еще одному школьнику, проживающему в Геническом районе области. У него было хроническое заболевание. Ребенка тут же отправили на лечение в Симферополь. К счастью, вовремя - состояние не было запущенным, но требовало внимания специалистов. Ребенок находился в пограничном состоянии, но уже сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Профосмотры помогают выявить латентные, то есть скрытые, заболевания детей и начать незамедлительное лечение. Данный случай лишь подтверждает этот факт. Уважаемые родители! Не пренебрегайте здоровьем своих детей - подпишите согласие на диспансеризацию, - сказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Однако на этом обследования не закончились. Бригады профессиональных врачей продолжат посещать местные образовательные учреждения, чтобы проверить здоровье каждого ребенка. Профосмотры возобновили с 16 января 2023 года.