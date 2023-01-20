Владимир Путин: Этого ждут люди

В конце прошлого года президент перечислил министрам шесть задач на 2023-й. И на первом совещании с членами правительства глава государства напомнил о них и сделал акценты на главном.

К 2030 ГОДУ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

- Правительству поручено уже до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов Федерации. В горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни. Прошу правительство, федеральные ведомства, коллег в регионах максимально четко и согласованно отработать все детали такой программы.

И, конечно, самые острые, жизненные вопросы нужно решать уже сейчас в оперативном режиме. Собственно говоря, мы так и делаем. Понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная: на отдельных территориях продолжаются и боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей.

На что требуется сделать определенный акцент: нужно поддерживать именно местных предпринимателей. Конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных российских источников, от наших крупных компаний - частных, государственных, нужно этому способствовать. Но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес.

Сейчас не повод для того, чтобы взять паузу, отложить на потом решение самых насущных вопросов. Необходимо ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их, добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему.

Уже на текущий год должны быть установлены ключевые показатели эффективности развития Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР. Имею в виду единые, прозрачные критерии работы не только для региональных и муниципальных, но и федеральных органов власти, чтобы коллеги на местах совместно с правительством, министерствами, ведомствами могли сосредоточить силы, ресурсы на тех приоритетных направлениях, которые требуют внимания в первую очередь.

Кроме того, уже говорили мы об этом, хочу еще раз подчеркнуть: необходимо подключить новые субъекты Федерации к реализации национальных проектов, а это в том числе означает, что мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием.

Мы много раз на этот счёт говорили - знаю, что работа по подготовке ключевых показателей эффективности развития новых регионов, по их подключению к нацпроектам ведется правительством активно, но обращаю внимание: она пока не завершена, нужно как можно быстрее решить остающиеся вопросы.

НОВЫЙ МРОТ

На первой же рабочей неделе нового года российский лидер обсудил с министрами меры соцподдержки Новороссии. Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила, что власти собираются сделать уже в этом году.

- С 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать общероссийский МРОТ: 16 242 рубля. Введение минимального размера оплаты труда требует некоторого измененного подхода и к системам оплаты труда на новых территориях, по которым оплачивается труд работников бюджетных организаций - это и учителя, и врачи, и работники культуры, образования, - объяснила Голикова.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ МРОТ

Работодатели должны выплачивать зарплаты не ниже МРОТ сотрудникам, отработавшим за месяц норму рабочего времени.

При этом сравнение с МРОТ заработной платы по основному месту работы и при работе на условиях совместительства осуществляется раздельно. Если работник отработал неполное рабочее время, то его заработная плата должна быть не ниже МРОТ пропорционально отработанному времени.

В случаях, когда начисленная зарплата работника не обеспечивает МРОТ, рекомендуется выплачивать дополнительное вознаграждение за труд в размере, равном разнице между МРОТ и заработной платой.

Допустимо, чтобы отдельные составные части заработной платы, например оклад (тарифная ставка), были меньше МРОТ. В состав МРОТ входят оклад, премии за труд, надбавки и доплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

При расчете заработной платы работника для обеспечения МРОТ не учитываются:

- доплаты за совместительство, временное исполнение обязанностей, увеличение объема работ или зоны обслуживания;

- доплаты за работу в тяжелых и вредных условиях труда;

- доплаты за работу в выходные и праздничные дни, в ночное время и сверхурочную работу;

- вознаграждения и поощрения, осуществляемые раз в год или имеющие единовременный характер (матпомощь, премии к праздникам и т. д.).

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Раньше в четырех регионах даже не было такого понятия. Теперь, с 1 января, прожиточный минимум вводится. Как объяснила вице-премьер, он нужен для определения пособий на детей.

- Мы осуществляем работу по выравниванию прожиточного минимума между старыми и новыми российскими территориями в два этапа, - заявила Голикова.

- С 1 января 2023 года будет установлен на территориях Херсонской и Запорожской областей средний прожиточный минимум - 11 644 рубля ориентировочно, - добавила она.

Всеми положенными детскими выплатами, как и в остальной России, займется Социальный фонд. Единственное отличие: заявления будут приниматься на бумаге, а не в электронном виде. Цифровые системы в новых регионах еще не готовы.

- После рассмотрения этих заявлений начнутся выплаты. Они могут осуществляться как на карточки, так и через отделения почты или через клиентские службы Социального фонда, - объяснила вице-премьер.

ПЕНСИИ И МАТКАПИТАЛ

Материнский капитал можно получить уже сейчас. С 1 февраля за первого рожденного или усыновленного ребенка государство дает семье 589,5 тысячи рублей. За второго - 189,5 тысячи рублей. Или 779 тысяч рублей, если семья не получала деньги за первого ребенка.

До 1 января 14 тысяч семей из новых регионов уже успели получить маткапитал.

С пенсиями немного сложнее. В Херсонской и Запорожской областях в 2022-м просто платили по 10 тысяч рублей. Сейчас в Думе уже лежат законы, по которым во всех новых регионах будет единая общероссийская пенсионная система, учитывающая заработок и стаж людей.

- Если граждане не будут иметь возможности подтвердить свой заработок и стаж, то в помощь им этим будут заниматься создаваемые межведомственные комиссии. Они будут подтверждать необходимые данные и возможности на получение пенсий по российскому законодательству, которое для новых территорий будет новым, - сказала Голикова.

Кстати, российское государство гарантирует индексацию пенсий не реже раза в год. Это касается неработающих пенсионеров. У них выплаты должны быть не ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного для региона. В минувшем году в России страховые пенсии повышались дважды: в январе - на 8,6%, в июне - на 10%. С 1 июня в регионах вырос и ПМП.

НОВАЯ ЗАРПЛАТНАЯ СЕТКА И ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

Муниципальным властям четырех регионов поручено утвердить новую тарифную сетку госслужащих. Вот что о ней известно:

1. Вводится 25 разрядов.

2. Зарплата первого и последнего разряда будет отличаться в 3,5 раза.

3. Даже самый низкооплачиваемый сотрудник получит не меньше МРОТ.

- На территориях Херсонской и Запорожской областей разряды с 1-го по 15-й тоже были ниже МРОТ. Поэтому новая тарифная сетка, которая вводится с 1 января 2023 года на этих территориях, будет содержать только четыре разряда - 1 - 4-й для низкооплачиваемых категорий, которые будут ниже минимального размера, - рассказала вице-премьер.

Но даже если на работе человеку будут платить меньше МРОТ, государство ему «докинет» до минимального уровня в виде субсидии.

На совещании Владимир Путин отдельно попросил не забывать про медиков:

- Медработники на так называемых новых территориях работают в очень тяжелых условиях, нагрузка у них колоссальная, несопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте над этим. Средний медицинский персонал, первого звена и так далее - надо подумать, как на них обратить внимание, как поддержать, - сказал президент Голиковой.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА РАЗРУШЕННОЕ ЖИЛЬЕ

13 января российский лидер подписал целую серию поручений. Вот те из них, что касаются новых регионов.

1. Правительству вместе с властями четырех субъектов надо «представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях указанных субъектов и утраченное или поврежденное вследствие военных действий».

2. Правительству, Минобороны, Минздраву и муниципалам новых регионов поручено решить, как освободить врачей-ортопедов от службы в армии.

3. Все уголовные дела, заведенные при Украине по политическим мотивам, против жителей новых территорий должны быть прекращены.

КСТАТИ

Пенсии в области при Украине, в пересчете на российские рубли, были в среднем 3 тысячи. Стали - 10 тысяч.

Прожиточный минимум при Украине: для трудоспособных лиц - 2379 гривен (6368 рублей), дети до 6 лет - 2013 гривен (5388 рублей), дети от 6 до 18 лет - 2510 гривен (6719 рублей), для лиц, утративших трудоспособность, - 1854 гривны (4963 рубля).

Сейчас уровень прожиточного минимума на душу населения в Херсонской области составляет 11 644 рубля, для трудоспособного населения - 12 692 рубля, пенсионеров - 10 014 рублей, детей - 11 295 рублей.

ЧТО ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Николай К. Херсонская область:

Работал охранником на базе в 10 км от поселка. Денег катастрофически не хватало. Много денег уходило на «коммуналку», питание, лекарства. А плюс нужно еще и уголь купить на зиму. Постоянно жил в долгах. Сейчас жизнь более наладилась. Устроился на другую базу, на которой зарплата 24 тысячи рублей. Плюс приходит пособие 10 тысяч рублей каждый месяц. Цены в магазинах подняты, но они соответствуют зарплате, и жить стало гораздо легче. Теперь хоть без долгов.

Татьяна Витальевна Талицких, молодой педагог:

-В сфере образования я впервые, но для моего молодого возраста и нового опыта хочу сказать, что я не ожидала, что труд учителей настолько сложный, но я очень рада, что новое правительство дало мне такую возможность. Я учусь в пединституте и могу работать, я этому очень рада, так как при Украине у меня не было возможности работать по специальности. Спасибо, что есть работа и хороший заработок.

Алексей Иванов, учитель информатики:

- В компьютерном классе техника обновилась полностью. При Украине были программы, по которым получали интерактивные доски. Но вся печаль памяти этих получек в том, что все равно часть стоимости родители класса вынуждены были оплатить… При обработке рабочих программ по предметам ты как учитель реально понимаешь, что государство заинтересованно, чтобы будущие поколения были образованными, всесторонне развитыми людьми.

Вадим Имильев, министр здравоохранения:

-У медиков нелегкий труд. Приятно, что при России это ценят. В наших подведомственных учреждениях технический персонал получает около 22,5 тысячи рублей, сестринский персонал зарабатывает порядка 30 тысяч рублей, врачи - 50 - 60 тысяч рублей.