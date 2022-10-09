В Мариуполе идет восстановление бывших общежитий

Темп движения бетоновозов напоминает московский метрополитен Фото: Александр ИВАНОВ

Главная задача — успеть до холодов создать полноценный временный жилой фонд для мариупольцев, которые пока что ждут получения постоянного жилья вместо уничтоженного во время боевых действий.

В Октябрьском районе основные капитально-восстановительные работы идут в общежитии около Центрального рынка.

Темп движения бетоновозов в Мариуполе напоминает московский метрополитен Фото: Александр ИВАНОВ

Восстановление идет и в комплексе бывших общежитий Приазовского государственного технического университета.

— Три девятиэтажных здания проходят первый с момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт, — рассказывают строители на месте.

Специалисты делают энергосберегающее утепление, монтируют двухкамерные окна, капитальный ремонт всех помещений, также подводят коммуникации.

Строитель Михаил Попов рассказывает, что заниматься приходится сразу двумя работами.

— Я и сварщик, и, когда надо, высотник, рвемся на опережение по срокам, тяжело, но обстоятельства, сложившиеся в Мариуполе, требуют скорости. Зима близко, а тех, кому жить по сути негде, много, — говорит он.

Михаил Попов. Мариуполь Фото: Александр ИВАНОВ

В бывшем здании Гипромеза, одном из центральных строений города, при Украине арендуемом под офисы, за три недели полностью демонтированы старые внутренние коммуникации, мебель, двери, окна – все, что за 30 лет украинской независимости также не проходило ремонт.

Восстановление идет и в комплексе бывших общежитий Фото: Александр ИВАНОВ

Здание готово к воссозданию, и в ближайшее время сюда зайдет очередной российский подрядчик. Из-за необходимости большого количества бетона для строительства новых жилых домов на территории бывшей воинской части в центре города (откуда, кстати, в марте проводился циничный обстрел прилегающих жилых кварталов служащими украинской нацгвардии) был построен мобильный бетонный завод. Темп движения бетоновозов напоминает московский метрополитен.

Восстановление идет и в комплексе бывших общежитий Фото: Александр ИВАНОВ

Водители-механики Ислар, Омар и Муса рассказали, что изготовление бетона идет круглосуточно.

Водители-механики Ислар, Омар и Муса Фото: Александр ИВАНОВ

— По заказу, бывает за день приезжает сюда 50-60 машин, мы делаем по 10-12 рейсов за смену. Главное, что нам технику новую дали, вот эти Камазы большинство из них в работе еще не были, только с заводского конвейера сошли и сразу в строительный бой, не приходится тратить время на ремонт совсем, — говорят водители-механики.

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