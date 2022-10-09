Новая жизнь легкой промышленности: В Мариуполе начала работать швейная фабрика

Сотрудница фабрики Светлана Фото: Александр ИВАНОВ

С сентября в Мариуполе заработала швейная фабрика «Альбатрос». В отличии от некогда знаменитых во всем Советском Союзе рыбоконсервного завода, хладокомбината, кондитерской фабрики это предприятие смогло сохраниться после развала. И хотя сейчас штат не тот, что был раньше, работы очень много. Основные заказчики фабрики - это министерства Республики.

Возобновил швейное производство «Альбатрос» директор Республиканского предприятия «Трансстрой» Дмитрий Плетень. Он рассказывает, что сегодня на фабрике трудятся 80 человек.

- Это первые наши шаги к восстановлению легкой промышленности в Мариуполе. Сейчас мы только запускаем производство. Собрали и восстановили пока один швейный цех, который подключили к электросетям и установили систему отоплением. Для сотрудников благоустроили раздевалки, комнату приема пищи и отдыха. Швеи у нас работают в две смены, и это почти все бывшие сотрудники фабрики, — говорит Дмитрий Плетень.

В Мариуполе начала работать швейная фабрика Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе начала работать швейная фабрика Фото: Александр ИВАНОВ

Несмотря на все трудности, а это и отсутствие остекления и необходимость восстановления, уже сейчас идет работа по освоению производственного процесса. Для Макеевского металлургического завода отшиваются 1082 комплекта нательного белья, а для Алчевского металлургического завода – 604 сигнальных жилета и 624 костюма для службы безопасности. В ближайшее время планируется пошив 400 хирургических халатов для Республиканского онкологического центра. Также готовится запуск пошива зимних костюмов для сотрудников силовых структур Республики.

Сотрудники предприятия рады тому, что производство наращивает обороты.

- Я работала здесь и раньше, осталась работать и после освобождения города. Уже 2 месяца работаю. Шьем сейчас военку, её очень много - одеваем наших ребят на фронт. У нас сейчас работает 2 бригады это 40 человек - по 20 человек в смену- работой загружены все, - говорит сотрудница Татьяна Быстрицкая.

Сотрудницы фабрики Татьяна Фото: Александр ИВАНОВ

- Не только военную форму шьем, до этого была охрана, бельё для шахтеров шили, для врачей медицинские халаты. Заказов много. При Украине мы работали только на «Азовсталь» и комбинат Ильича, в основном делали для них мелочь всякую перчатки, маски. Сейчас много разных заказов, - рассказывает Светлана Макартычева.

В Мариуполе начала работать швейная фабрика Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе начала работать швейная фабрика Фото: Александр ИВАНОВ

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