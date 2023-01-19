Ячейки организации Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в ЛНР появятся в каждой школе

В декабре в Москве прошел Первый съезд движения, на который приехали участники из разных уголков России

Ячейки организации Российского движения детей и молодежи «Движение первых» появятся в каждой школе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Иван Кусов.

— Это тоже в общем-то возврат к такому хорошему, старому. Мы знаем, в Советском Союзе было большое движение, которое объединяло всех школьников. Сейчас это тоже будет нечто похожее, но на новом уровне, — говорит министр.

В декабре в Москве прошел Первый съезд движения, на который приехали участники из разных уголков России

Первая ячейка организации в Луганской Народной Республике в конце минувшего года открылась на базе луганской школы № 5 имени Владимира Даля. Участники движения смогут сами определять направление работы, влиять на ситуацию в школе и даже давать поручения Министерству образования и науки Республики. Руководитель Минобраза на церемонии открытия ячейки пообещал прислушиваться к мнению активной молодежи и брать его во внимание для дальнейшей работы.

Председатель регионального отделения движения в Республике Руял Алиев рассказал о том, что движение объединило все крупные молодежные организации России, поэтому в его рядах состоят Юнармейцы, представители Молодой Гвардии Единой России, дети из «Большой перемены» и «Российского движения школьников»… список можно перечислять долго, но главное, что теперь это одна большая семья.

В декабре в Москве прошел Первый съезд движения, на который приехали участники из разных уголков России

Константин Пономарчук из Лутугино считает, что организация открывает перед участниками новые возможности, а также объединяет молодежь всей России. В декабре прошлого года 16-летний парень принимал участие в Первом съезде организации, которая проходила в Москве.

— Этот съезд, и само движение, организованы для того, чтобы объединить всех детей Российской Федерации в одну огромную семью, и двигать нашу необъятную страну, на первое место в мире! На слете создавались все рыгачи управления новым движением. В этом принимал участие и я. Я восхищён ребятами из всех уголков России, их сплочённостью, силой духа и веры в лучшее, ведь вместе — мы достигнем невозможного!

Константин Пономарчук

На первом съезде участники Всероссийского движения определили для себя 11 главных ценностей: жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, а также историческая память, единство народов России, служение Отечеству и крепкая семья.

Справка

Движение первых — молодежное движение в России, созданное 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Отделения движения должны открыться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения.

Как стать частью движения?

Узнать больше о движении и вступить в него можно через официальный сайт будьвдвижении.рф Для этого необходимо пройти регистрацию:

— Нажмите на кнопку «Вступить в движение» на главной странице сайта;

— Заполните анкету;

— Официально становитесь участником «Движения Первых»!

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