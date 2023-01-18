В рамках диспансеризации в ДНР медики обследовали почти 50 тысяч детей

Осмотры детей в Донбассе продолжатся до конца учебного года

В новых регионах России продолжается диспансеризация детей. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства. Руководитель ведомства отметил, что на новых территориях сформированы подразделения Росздравнадзора.

— Мы применили новую технологию данного вида помощи, приобрели 50 автомобилей с медицинским оборудованием, они работают непосредственно в образовательных учреждениях, — говорит министр. — Осмотрено более 110 тысяч детей, практически 20 процентов от подлежащих (диспансеризации).

Глава Минздрава России Михаил Мурашко

По результатам профилактических осмотров более 50 процентов диагнозов - это впервые установленные диагнозы, то есть эти дети реально нуждались в осмотрах. Министр также отметил, что уже сейчас 17 тысяч детей в новых регионах взяты на диспансерное наблюдение, а почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационары, проведено более 1 500 операций по показаниям. Кроме того, в помощь юным жителям этих субъектов Федерации активно включился фонд «Круг добра». Уже 9 детей получили дорогостоящие лекарственные препараты.

Отдельно Мурашко остановился на теме восстановления медицинской инфраструктуры.

— Сегодня идут работы на 172 объектах, уже восстановлено и эксплуатируется 78. Мы поставили совместно с Минпромторгом 386 автомобилей скорой медицинской помощи. Это практически 50 процентов обновлённого парка автомобилей скорой помощи, в этом была крайняя необходимость, — отметил министр.

Выявляют заболевания и спасают детей

Массовая диспансеризация детей от 2-х до 17 лет в Донецкой Народной Республике была запущена по поручению Президента России Владимира Путина прошлой осенью. Обследование детей должно продлиться до конца текущего учебного года.

Мобильные комплексы для осмотров детей

Для того, чтобы помочь коллегам обследовать детей, в Республику приезжают бригады медиков из разных регионов России. На помощь приходят педиатры, детские хирурги, офтальмологи, эндокринологи и стоматологи.

Министр здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев отметил, что основная задача обследований – выявление тех заболеваний, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее.

— Для этого используются, как базовые специалисты, так и углубленные исследования, в том числе и ультразвуковое исследование, — говорит министр.

Главврач архангельской поликлиники № 2 Дмитрий Шабуняев, который в составе одной из бригад проводил обследования в Республике, подтвердил, что у некоторых пациентов были выявлены запущенные заболевания.

— Некоторых мы направили на оформление инвалидности. При нашей плотной работе с региональным Министерством здравоохранения некоторых детей направили на оперативное лечение, в котором они давно уже нуждались, — говорит Шабуняев.

Осмотры детей в Донбассе продолжатся до конца учебного года

– С учетом того, что мы проводим обследование широким спектром специалистов, повысилась выявляемость недугов в тех органах и системах, которые раньше не столь пристально осматривались. Раньше в подобных осмотрах редко участвовали стоматологи и травматологи. Поэтому сейчас увеличилось число деток, у которых выявляют проблемы с челюстной системой, а также плоскостопие и сколиоз, - заявила заведующая мобильным клинико-диагностическим центром Республиканской детской клинической больницы Анастасия Андреева.

Родители детей говорят о важности проведения комплексного обследования и благодарят власти и медиков за организацию диспансеризации.

— В наше время проблематично обойти всех врачей, особенно если говорить о медиках узких специальностей, а когда все это происходит в одном месте – процедура становится довольно простой, спасибо за это врачам – и нашим, и тем, кто приезжает на помощь из других регионов, - говорит жительница Новоазовского района Марина Трохина.

В Республике обследовали почти 50 тысяч детей

Проведению диспансеризации также способствует оснащение бригад медицинскими отделениями на колесах. Специализированные автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием и мебелью. Анонсировалось, что всего наш регион получит 15 медицинских комплексов для распределения по городам и районам Республики с целью охвата детского населения.

В Министерстве здравоохранения Республики сообщили «Комсомольской правде» о том, что в нашем регионе по состоянию на 1 января осмотрено 48 597 детей.

— Все дети, у которых были выявлены заболевания впервые, взяты под диспансерное наблюдение, — сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве подчеркнули, что вопрос проведения профилактических осмотров детей, обучающихся в дистанционном формате, в настоящее время находится в стадии разработки.

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