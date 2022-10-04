Донецкий педиатр о медосмотрах детей: Сможем выявить патологии на ранней стадии

В первую очередь будут осматривать детей на очной форме обучения Фото: Светлана Макеева

В ближайшее время во всех школах и детсадах Донецкой Народной Республики начнутся профилактические медосмотры. Проводить их будут выездные бригады врачей и власти настаивают, что провести их крайне важно. Так что и родителям и детям следует быть к этому готовыми.

Процесс будет достаточно длительным, к трем бригадам медиков из ДНР присоединятся три бригады врачей из России. В первую очередь, будут осмотрены дети, которые находятся на очной форме обучения. Аналогичные процессы идут в Луганской Народной Республике, там к медосмотрам детей также привлекаются российские специалисты.

- Это хорошая новость, - говорит педиатр (семейный врач) из поликлиники №21 Донецка Татьяна Новикова. – Сможем выявить на ранней стадии патологии, бороться с которыми нужно с детства. Для растущего организма запустить болезни – это риск перевести их в хронические. Ну а если ребенок имеет заболевание, могущее передаться другим детям – тем важнее это выявить. Немаловажно, что российские специалисты поделятся с нами опытом. Мы же теперь одна страна!

Кроме того, на совещании с членами правительства, Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что родители 87% школьников получили в Республике единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Напомним, что эта инициатива введена по предложению Владимира Путина и положена тем родителям школьников, дети которых приступили к учебе с 1 сентября.

Еще одно новшество в ДНР в этом учебном году – установка в школах и детсадах тревожной кнопки. Спецсигнализацию в детских учреждениях начали устанавливать с 12 сентября. Это также делается в ответ на поручение президента РФ обеспечить вооруженную охрану в школах Донбасса.

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