Разрушения домов и раненные мирные жители: ВФУ вновь обстреляли Петровский район Донецка

В Петровском районе повреждены жилые дома Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Повреждены жилые дома на улицах Петровского и Шуйская. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские снаряды также повредили и местный рынок Фото: Иван ЖИЛЯК

— Многоквартирные жилые дома повреждены на улицах Петровского и Шуйского. По улице Пострайкомовская,10 ранена женщина 1984 года рождения, на площади Победы, 37 ранен мужчина 1958 года рождения, — отметили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что в многоквартирном доме по улице Петровского повреждена кровля, нарушено остекление в многоквартирном доме по улице Шуйской.

Под ударом вновь оказался прифронтовой район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Также мэр города призвал дончан соблюдать правила безопасности и беречь свое здоровье.

В Петровском районе повреждены жилые дома Фото: Иван ЖИЛЯК

— Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы, — отметил Алексей Кулемзин.

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