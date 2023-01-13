Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с военкорами обсудил ситуацию на фронте

Встреча прошла в одном из армейских подразделений. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР в День российской печати наградили журналистов, работающих в зоне СВО. В одном из армейских подразделений с военкорами встретился руководитель Республики Денис Пушилин. Об этом сообщила его пресс-служба.

Встреча прошла в одном из армейских подразделений. Фото: сайт Главы ДНР

Уточняется, что вместе с руководителем Центрального исполкома «Единой России» Александром Сидякиным и депутатом Госдумы РФ Артемом Туровым руководитель региона поздравил корреспондентов с праздником и вручил им благодарности и часы.

Военкорам вручили благодарности и часы. Фото: сайт Главы ДНР

Военкорам вручили благодарности и часы. Фото: сайт Главы ДНР

По словам Дениса Пушилина, сами военкоры редко между собой пересекаются, поэтому были очень рады встрече.

Сами военкоры редко между собой пересекаются, поэтому были рады встрече. Фото: сайт Главы ДНР

- Конечно, обменивались впечатлениями об освобождении Соледара, Донбасса в целом - настроение у всех приподнятое. Было о чем поговорить, удивительных историй у каждого хоть отбавляй или книжку пиши. Уверен, многие напишут, - рассказал врио Главы ДНР.

Денис Пушилин также добавил, что помимо самого освещения событий, военкорам сегодня приходиться выполнять и гуманитарную функцию - оказывать поддержку пострадавшим людям и привлекать к проблемам фронта внимание общественности, гуманитарных организаций и чиновников.

- У вас объем задач подвырос, но он абсолютно человечный, абсолютно правильный, абсолютно справедливый, - сказал он.

В свою очередь, руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин отметил, что сегодня военкоры не просто освещают события, но даже подталкивают власти к принятию решений.

- Не просто освещение событий, а формирование мнений, повестки и позиции. Оно, мы сталкивались с этим, определяет решения: и военные, и гражданские, - заявил он.

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