«Это добровольное, свободное воссоединение с Россией!» Как международные наблюдатели оценивают референдум в ДНР и ЛНР

Голосование продолжится завтра с 8:00 Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР на референдуме о присоединении к России присутствуют группы международных наблюдателей. Их цель — выявление нарушений в ходе голосования. В Донецкой Народной Республике аккредитовано 129 международных наблюдателей из Европы, Латинской Америки и Африки. Один из них, главный редактор издания «Russia News» Джанфранко Вестуто, считает этот референдум историческим событием для всего мира.

— Мы рады тому, что международное право в части самоопределения народов уважается здесь и в России, поэтому с нашей точки зрения то, что сегодня здесь происходит, — это историческое событие для всего мира, — отметил Вестуто.

Наблюдатель из Италии подчеркнул, что исторический референдум, который проходит сегодня, будет хорошим примером для европейских стран, например, Шотландии и Каталонии, которые также уже несколько раз пытались определить свою судьбу сами, но были подавлены европейскими властями.

Голосование завтра продолжится на придомовых территориях Фото: Иван ЖИЛЯК

— Особо хотелось бы подчеркнуть, что происходящее в Донбассе и в других областях — это не аннексия, а добровольное, свободное воссоединение с Россией. Мы постараемся это разъяснить и рассказать, — отметил Вестуто.

С ним согласны и другие наблюдатели. Основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани рассказал о «спящем режиме» ООН в отношении всего происходящего в регионе, будь-то голосование на референдуме или непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск.

Наблюдатели не выявили нарушений в ходе голосования, а также отдельно отметили высокий уровень безопасности и организации референдума.

Тем временем к работе в Луганской Народной Республике также приступила группа международных наблюдателей из Германии, Камеруна, Словакии и Беларуси.

Международные наблюдатели не выявили нарушений в ходе референдума Фото: Иван ЖИЛЯК

— Я думаю, что люди понимают, что сейчас происходит — это самое главное. Я уверена, что ваши граждане осознают, что решается судьба не правительства, а их судьба как народа, как граждан. Чувствуется такая торжественная обстановка, что люди знают, куда идут, и никто им не препятствует, — подчеркнула наблюдатель из Словакии Любица Блашкова.

Наблюдатель из Республики Беларусь, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин подчеркнул, что в ЛНР удалось соблюсти не только безопасность избирателей и работников избирательных комиссий, но и демократические процедуры.

Тем временем завершился второй день референдума по вопросу о вхождении ДНР и ЛНР в состав России на правах субъектов. Общая явка за два дня в Луганской Народной Республике составила 48%, а в Донецкой — 55%.

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