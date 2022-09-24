Референдум под жесточайшими обстрелами. Как прошел второй день голосования в ДНР

Избирательный процесс идет с самого утра Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Явка в первый день голосования на референдуме по вхождению ДНР в состав России была очень высокой, несмотря на рабочий день (она превысила 23%) и украинские террористы решили, что пришло время запугивания.

- Вся первая половина второго дня голосования была очень тихой для ситуации необъявленной войны против Донбасса, - отмечает политолог Дмитрий Кузьменко. – На фронте это всегда считается плохим знаком. Вот и ВСУ, не придумав ничего нового, ударили около полудня по центру столицы ДНР.

ВСУ своим ударом выбили стекла в домах и придомовых супермаркетах в Ворошиловском районе Донецка, ранили мужчину 1978 года рождения, разбили трансформатор и т.п. В других районах жертв больше. А по Енакиево выпустили американскую ракету. Последствия обстрела станут известны завтра.

- Противник пытается доступными ему способами сорвать референдум и запугать людей. Было две волны обстрелов центра Донецка. К сожалению, есть уже трое раненых и один погибший. Но, тем не менее, референдум продолжается, – заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Тем временем, поступают первые комментарии от международных наблюдателей.

- Голосование проходит очень прозрачно и я рад, что приехал в ДНР. Референдум проводится по всем правилам и я поведаю об этом на моей родине, - рассказал наблюдатель из Италии Джанфранко Вестуто. - Люди делают свой выбор. Даже те из них, кто из-за своего физического состояния прикован к постели – к ним приходят избирательные комиссии и дают проголосовать и для нас, международных наблюдателей, это очень важно, - считает господин Вестуто.

По его мнению, Европе есть чему поучиться у Донбасса.

- Исторический референдум, который проходит сегодня в Донбассе, будет хорошим примером для таких европейских стран, как Шотландия и Каталония. Они уже несколько раз пытались определить свою судьбу сами, но были подавлены европейскими властями, - сказал Вестуто.

По его словам, все иностранные наблюдатели довольны тем, что что международное право в части самоопределения народов уважается и в Донецкой Народной Республике и в России.

Ранее Джанфранко Вестуто уже говорил, что его первое впечатление от референдума – спокойствие людей, которые делают осознанный выбор.

- Весь процесс проходит спокойно, люди голосуют. В Европе зрителям показывают страшные кадры горящих домов и убегающих людей. Но мы своими глазами увидели – это далеко не все, в Республиках люди живут и готовы отстаивать свои ценности - сказал Вестуто.

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