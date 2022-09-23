Первый день референдума в ДНР: "Выездная приехала!"

Стремлению в Россию дождь и обстрелы не помеха Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Первый день референдума в Донецке был пасмурным и дождливым, солнце выглянуло лишь после обеда. Коммунальщики продолжали ликвидировать последствия вчерашнего обстрела центра города, но транспорт ездил. Правда, автобусы, которые въезжали в прифронтовые районы, норовили набрать максимальную скорость.

Около 10 утра начали работу выездные комиссии. Свыше пятисот журналистов, в том числе из Великобритании, Китая и Катара освещали их работу. Голосовали и бойцы на линии фронта, не отвлекаясь от своих основных задач. Проголосовало руководство ДНР.

- Голосование в Донецкой Народной Республике проходит в штатном режиме. Сейчас в режиме повышенной готовности работают спецслужбы, военнослужащие союзных сил, – сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, сегодня были открыты все 481 участок, терактов и провокаций не было.

Одним из новшеств этого избирательного процесса стало массовое использование звуковоспроизводящей аппаратуры.

Так голосовали в Киевском районе Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ее утром многие избиратели беспокоились, услышат ли они, когда приедет выездная комиссия.

- Откуда я знаю, кто там в ворота стучит? Дождь идет, холодно, я на улице ждать не смогу, - переживала одна из покупательниц рынка около железнодорожного вокзала.

Однако громкоговорители и другая аппаратура проблема частично решили.

Активистка Анжелика Бушман взяла у внука микрофон с динамиком, другие челны комиссий целые аудиоколонки с собой таскали. Так что жители ничего не пропустили.

- Выездная, референдум!, - Этот долгожданный клич услышали во всех районах Донецка и других городов ДНР и ЛНР.

Люди были искренне рады референдуму Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ВСУ и в такой важный для жителей день не прекратили обстрелы. Были «прилеты» в Петровском и Кировском районах, над Донецком работало ПВО. А по окраинам Горловки был нанесен вражеский авиаудар, было выпущено 15 неуправляемых ракет с большого расстояния. Но процесс голосования в городе это не сорвало.

- В целом, можно констатировать, что референдум начался, голосование набирает ход. Люди готовы сделать свой выбор, какая-бы погода не была на улице. Даже опасность подлого обстрела ВСУ их не пугает, - отмечает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

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