Что будет с отоплением в Донецке с приходом холодов

Разрытые трубы отопления беспокоят жителей. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Донецкая Народная Республика ждет прихода настоящей зимы. Холодный воздух из северных регионов России пожалует в ближайшие дни.

- Сочельник, 6 января, и православное Рождество обещают быть очень холодными, - говорит кандидат биологических науки Владимир Еремеев. – Арктический антициклон с северной части Евразии уже настиг Москву, и завтра-послезавтра придет к нам. Будет по-настоящему холодно, температура опустится ниже -15С. Частично ситуацию исправит теплый воздух с юга, но далеко не полностью.

В этой связи многих жителей Донбасса волнует вопрос с отоплением. Во многих дворах коммуникации разрыты и трубы открыты морозу: коммунальщики ищут порывы. Что будет с водой в батареях при сильном холоде?

Как показывает практика, воду из системы отопления могут спустить и в многоэтажном доме будет весьма экстремально проживать.

Ситуация осложняется из-за беспорядочных ежедневных обстрелов ВСУ, в том числе по центру Донецка. От них страдают и котельные.

Изношенность латанных-перелатанных труб также никто не отменял. Глядя в котлован, жители могут сами видеть, что коммуникации представляют собой сплошную череду приваренных металлических латок...

А еще встречаются «особо одаренные» жильцы.

- Какой же безответственный человек из квартиры на верхнем этаже, который должен не открывать кран на батареи отопления, но спустил воду! Батареи его недостаточно грели. Он же выхолодил подъезд, - не сдерживает эмоций дворник донецкого коммунального предприятия «Громада» Светлана. – Я каждому говорю: не трогайте краны на батареях, звоните в ЖЭК и поручите работу с отоплением слесарям.

Владимир Еремеев дает практические советы, что делать, если в разгар морозов холодеют батареи.

- Выберите одну жилую комнату в квартире и обогревайте ее масляным обогревателем, но не тепловентилятором. Помните, чем больше и безответственней греются жильцы, тем больше риск отключения электричества в доме. О проблемах сообщите коммунальным службам.

Куда звонить, если батареи холодные

Предприятие «Донбасстеплоэнерго» информирует: по вопросам теплоснабжения можно обращаться по телефонам:

Донецк: (071) 311-22-62, 311-62-89, 311-22-43;

районы:

Буденовский 223-15-27,

Ворошиловский 304-60-34,

Калининский 297-41-73,

Киевский 258-01-96,

Кировский 348-49-39,

Куйбышевский 203-84-68,

Ленинский 314-11-56,

Петровский 313-52-20,

Пролетарский 222-03-45

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