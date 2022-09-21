О чем говорят в Донбассе за два дня до референдума

Донбасс всегда был за Россию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С 23 по 27 сентября в республиках пройдут референдумы. На улицах, в магазинах только и разговоров, что о предстоящем историческом событии.

- Я буду участвовать в референдуме, - говорит учитель математики Валентина Тараненко. – Самое главное – мы должны сделать этот шаг, чтобы показать свою волю. Недаром дончане и луганчане не уехали после объявления нас Украиной «террористами» (чтобы оправдать жестокие обстрелы со стороны ВСУ), но остались, чтобы защитить свой дом. Я живу уже восемь лет под обстрелами, ухаживаю за одинокой соседкой. Она пережила ребенком Великую Отечественную войну. Когда узнала, что референдум будет – расплакалась. Сын Нины Федоровны погиб при освобождении Донецкого аэропорта осенью 2014 года. И все это время Нина Федоровна говорила только об одном – скорее бы вернуться в Россию!

Некоторым дончанам и не верилось, что референдум наступит.

- Когда нас стирают с лица земли НАТОвскими снарядами – оптимизма мало, - говорит предприниматель, торгующий посудой на Привокзальном рынке Донецка Константин Костенко. – Но тем волнительнее ожидание предстоящего референдума. Пойду выразить свое мнение в числе первых. Только великая Россия спасет Донбасс. Я это чувствовал давно. Иначе уехал бы отсюда.

- Я рада, что в Донбассе наступит великий день , - говорит жительница Мариуполя Светлана Моргунова. – Наш многострадальный город уже отстраивается, а теперь, уверена, мы будем частью России. Моя мечта, что мои внуки будут учиться в лучших вузах РФ. Через год им поступать. Так что есть, ради чего стремиться в большую страну!

Дворник Анна Степановна, не смотрит на меня, когда метет двор перед подъездом. Коммунальщики работают осторожно, чтобы не нарваться на противопехотную мину «Лепесток», не заметную в траве и листве.

- Все надежда на Россию. Нас убивают просто украинские нацисты, и это нужно остановить. Россия остановит, я в это верю.

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