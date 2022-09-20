Этим летом профсоюзы ДНР помогли отдохнуть почти 23 тысячам человек на курортах Донбасса, России и Абхазии

Жители смогли оздоровиться на морских курортах Республики и за ее пределами Фото: Виктория МИНАЕВА

Профсоюзные организации ДНР потратили почти 86 миллионов рублей на оздоровление сотрудников предприятий и их детей этим летом. Об этом сообщила ДАН заместитель председателя Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики Елена Молчанова.

Она отметила, что перед началом оздоровительного сезона профсоюзы переговорили с Ростуризмом и коллегами из Ростовской области и Москвы о возможном участии жителей Республики в российской программе «50% кэшбэка на детский отдых». Нашлись партнеры, работающие по этой программе, и был организован трансфер к местам отдыха.

Помимо этого, в результате достигнутых договоренностей с профсоюзами России, а также организациями Нефтегазстройпрофсоюза удалось обеспечить детей бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря и центры.

Удалось также обеспечить детей бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря и центры Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Таким образом, общее количество детей, оздоровленных в ДОЛ РФ составило 3 096 человек, - рассказала Елена Молчанова.

По ее словам, еще 14 027 членов профсоюзов смогли отдохнуть этим летом на курортах Донбасса, а 5 621 человек - в России и Абхазии.

- Сумма средств, затраченных на оздоровление из профбюджетов всех уровней, составила 86 миллионов рублей, - отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов.

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