Этим летом профсоюзы ДНР помогли отдохнуть почти 23 тысячам человек на курортах Донбасса, России и Абхазии

Жители смогли оздоровиться на морских курортах Республики и за ее пределами
Фото: Виктория МИНАЕВА
Профсоюзные организации ДНР потратили почти 86 миллионов рублей на оздоровление сотрудников предприятий и их детей этим летом. Об этом сообщила ДАН заместитель председателя Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики Елена Молчанова.
Она отметила, что перед началом оздоровительного сезона профсоюзы переговорили с Ростуризмом и коллегами из Ростовской области и Москвы о возможном участии жителей Республики в российской программе «50% кэшбэка на детский отдых». Нашлись партнеры, работающие по этой программе, и был организован трансфер к местам отдыха.
Помимо этого, в результате достигнутых договоренностей с профсоюзами России, а также организациями Нефтегазстройпрофсоюза удалось обеспечить детей бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря и центры.
Удалось также обеспечить детей бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря и центры
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
- Таким образом, общее количество детей, оздоровленных в ДОЛ РФ составило 3 096 человек, - рассказала Елена Молчанова.
По ее словам, еще 14 027 членов профсоюзов смогли отдохнуть этим летом на курортах Донбасса, а 5 621 человек - в России и Абхазии.
- Сумма средств, затраченных на оздоровление из профбюджетов всех уровней, составила 86 миллионов рублей, - отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов.
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