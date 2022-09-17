В Мариуполе открыли памятник великому русскому князю и полководцу Александру Невскому

Изготовлением и монтажом скульптуры святого благоверного князя занимались специалисты из Северной столицы России Фото: Александр ИВАНОВ

Мэр Мариуполя Константин Иващенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли в освобожденном городе памятник Александру Невскому - защитнику русской земли.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли в освобожденном городе памятник Александру Невскому. Фото: t.me/a_beglov

Изготовлением и монтажом скульптуры святого благоверного князя занимались специалисты из Северной столицы России. Накануне они провели завершающие работы по установке мемориальных досок и вымостили площадку под монументом. Торжественное открытие приурочили к Дню города.

Великий полководец Александр Невский считается защитником русской земли Фото: Александр ИВАНОВ

- В этом году мариупольцы встречают праздник в непростой обстановке. В это непростое время мы подставили братское плечо. Вместе заново отстраиваем и возвращаем город к нормальной жизни. Мариуполь возродится как современный, комфортный, курортный и промышленный центр на берегу Азовского моря. На берегах Невы у жителей Мариуполя больше 5 миллионов братьев и сестер. От имени всех петербуржцев желаю Мариуполю процветания! - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В том, что недалеко то время, когда возродится былая слава прекрасного портового города - как курорта, крупного морского и промышленного центра с огромным производственным, интеллектуальным и творческим потенциалом - убежден и его мэр Константин Иващенко.

- Несмотря на сложную обстановку, мы остаемся командой, плечом к плечу идем к нашей мечте и строим наш новый Мариуполь! - заявил он по случаю празднования Дня города и открытия памятника.

По словам местного старожила Ивана Филипповича, до освобождения Мариуполя на месте нового монумента стоял знак украинским террористам, участвующим в войне на Донбассе.

- Раньше тут какие-то две плиты были с наклеенными листочками дуба, символизирующими мертвых украинских военных, тех, кто убивал детей Донбасса. Теперь здесь памятник, появлению которого мы обрадовались. Памятник точной и кропотливой работы, такие детали можно рассмотреть, - говорит Иван Филиппович.

Старожилы Мариуполя рассказывают, что на этом месте раньше стоял другой, чуждый им знак Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, великий полководец Александр Невский знаменит двумя победами, которые он одержал в ранней юности - над зятем шведского короля ярлом Биргером на реке Неве в 1240-м году, откуда пошло его прозвище, и над Ливонским орденом на льду Чудского озера два года спустя. Перед сражением на Неве святой князь произнес перед войском хрестоматийно известные слова: «Не в силе Бог, но в правде».

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