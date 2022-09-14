В Луганске запустили продажу новых карт «Тройка» для оплаты проезда

Москва передала Луганску новые автобусы, в которых можно оплачивать проезд «Тройкой»

В конце августа столица Луганской Народной Республики получила от города-побратима Москвы первые 23 автобуса, которые будут работать в Луганске. Первые автобусы начали курсировать по маршруту № 155 уже 1 сентября.

В пресс-службе администрации Луганска отметили, что новые автобусы действительно комфортабельные и современные: кондиционеры, информационное табло с температурой в салоне и другими данными, голосовое оповещение, сигнал для аварийной остановки, места для инвалидов, колясок, велосипедов и система безналичного расчета - это лишь малая часть того, чем оснащены транспортные средства.

В администрации города также сообщили, что луганским водителям предстоит пройти обучение и стажировку, после чего они смогут приступить к перевозке пассажиров.

- Мы благодарны коллегам из Москвы, потому что они приехали и с техническим персоналом, и с водителями. И на первых порах на луганских улицах будут работать водители из Москвы, которые помогут наладить нам это взаимоотношение. То есть мы сегодня создали все условия, чтобы водители, которые будут желать у нас работать, чтобы мы их сразу обучали, а некоторых переучивали на работу на общественном транспорте, - пояснил мэр города Манолис Пилавов.

Кстати, 23 автобуса – это лишь часть подарка городу-побратиму от Москвы. Всего столица России передаст столице Республике 90 автобусов средней и 30 большой вместимости

После передачи автобусов мэр Москвы Сергей Собянин сообщил еще одну приятную новость - московская система оплаты проезда по карте «Тройка» заработала в общественном транспорте Луганска. Он напомнил, что карта работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках регионов России. Теперь и в Донбассе.

Пока оплатить проезд «Тройкой» можно в автобусах маршрута № 155, которые передала Луганску Москва – они курсируют от продуктового рынка Околица до квартала Мирного. Стоимость проезда, кстати, не изменилась - 20 рублей за поездку.

27 тысяч транспортных карт «Тройка» для безналичной оплаты проезда в автобусах предприятия «Луганскгортранс» уже поступили в отделения почтовой связи города Луганска.

- Получить карту можно бесплатно при выполнении следующего обязательного условия: необходимо произвести ее пополнение прямо в почтовом отделении, - уточнили на предприятии. - Сумма пополнения карт – от 1 рубля до 3 тысяч рублей. Денежные средства сохраняются в течение пяти лет с момента последнего использования карты.

В «Почте ЛНР» добавили, что в последующем стоимость карты «Тройки» составит 50 рублей». Еще одно из удобств – приложение «Моя тройка». Через него также можно оплатить проезд в общественном транспорте.

- Новшества очень радуют. Новые автобусы просто прелесть, - говорит луганчанка Тамара Соболева. – Они удобные, большие, кресла комфортные. Спасибо большое Москве. «Тройку» уже купила, удобно, что не нужно искать мелочь, передавать. Все делается для нашего удобства и за это искренняя благодарность.

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