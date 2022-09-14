Мотопробег «Донбасс- Кузбасс» повторит маршрут исторического лыжного перехода горняков, совершенного в 1935 году

Участники мотопробега «Донбасс – Кузбасс». Фото: Единая Россия

4 сентября в Горловке стартовал мотопробег «Донбасс- Кузбасс». В общей сложности его участникам предстоит преодолеть более пяти тысяч километров по маршруту Донбасс - Волгоград - Саратов - Самара - Уфа - Магнитогорск - Курган - Омск - Новосибирск - Кемерово. В каждом из этих городов пройдут патриотические акции и возложение цветов к монументам и памятникам участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

- В 1935 году пять горняков из Кузбасса сделали исторический лыжный переход. За 61 день они прошли из Прокопьевска до Горловки, преодолевая морозы и другие непогодные условия. В основе этого и легла история нашего пробега. Впятером мы из Горловки проедем в Прокопьевск по тому самому маршруту, - говорит президент Федерации мотоциклетного спорта Кемеровской области, организатор мотопробега Кирилл Цвенгер.

Участники мотопробега «Донбасс – Кузбасс». Фото: Единая Россия

Первую остановку участники мотопробега сделали в Волгограде. Фото: Единая Россия

Участники мотопробега привезли с собой кедры из тайги. В день города Горловки их высадили на бульваре Димитрова. Так как угольная промышленность развита и в Донбассе, и в Кузбассе, особо символичным был обмен образцами пород из кузбасской шахты Осинниковской и горловской шахты имени Ленина.

Первую остановку участники мотопробега сделали в Волгограде. Они посетили стадион «Волгоград - Арена» и главную высоту России - Мамаев курган. Байкеры почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к вечному огню в Пантеоне славы.

- Именно здесь, в Волгограде, наши шахтеры проходили границу между снегом и землей – им пришлось оставить лыжи и дальше следовать уже пешком. С рассказом об этом уникальном событии мы совершаем наш мотопробег, - рассказал Президент Федерации мотоциклетного спорта Кемеровской области, член мотоклуба «Ночные волки» г. Новокузнецк Кирилл Цвенгер.

Первую остановку участники мотопробега сделали в Волгограде. Фото: Единая Россия

Первую остановку участники мотопробега сделали в Волгограде. Фото: Единая Россия

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