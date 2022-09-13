Как Россия преображает Донбасс

Магаданский подрядчик ремонтирует котельную в подшефной Ждановке. Фото: Скрин видео

Магаданская область – Ждановке

Регионы-шефы продолжают помогать городам и районам Донбасса. Магаданская область помогла Ждановке с ремонтом подстанций. Благодаря региону в городе были отремонтированы кровли 9 из 23 существующих электроподстанций, которые были покрыты рубероидом. Со временем он растрескался и из-за попадания воды во время дождей или снегопадов происходило отключение порядка пяти-семи подстанций. Треть города оставалась без света.

- Магадан - наши друзья, которым мы говорим огромное спасибо. Подстанции выбирали с учетом социальной значимости, ведь на них запитаны школы, детские сады, Дворец культуры и, самое главное, котельные, - говорит главный инженер Енакиевского городского района электрических сетей «Региональной энергопоставляющей компании» Максим Казюлькин.

Помимо этого, в Ждановке на финишной прямой ремонт кровли на котельной, которая питает школу, две больницы и жилой квартал. Котельная была введена в эксплуатацию 30 лет назад. В 2008 году была заменена кровля, но работы выполнили некачественно. Теперь кровлю сделали качественно.

Начальник Ждановского филиала «Шахтерсктеплосеть» Виктор Плявин. Фото: Скрин видео

Магаданская область помогает подшефному городу на регулярной основе. В Ждановке при участии российских специалистов были восстановлены несколько школ, также город-шеф помог в подготовке к учебному году, отопительному сезону и в строительстве детских и спортивных площадок.

Якутия - городу Кировское

Произведенный резидентами якутского технопарка проектор «Экстра Синема» доставили в Донецкую Народную Республику. В городе Кировское на новом современном оборудовании начали показывать кино.

- По многочисленным просьбам жителей в городе уже во второй раз состоялся показ якутского фильма «Джулур. Мас – рестлинг». Многие, кто был на премьере, в этот раз привели своих детей и внуков. По сравнению со старым оборудованием разница колоссальная - звук, цвет стали намного лучше, - сообщил глава Республики Саха Айсен Николаев.

В администрации города Кировское «Комсомолке» рассказали, что новый проектор получил Городской культурно-досуговый комплекс – в одно из излюбленных мест отдыха горожан, показы фильмов бесплатные.

- Зал комплекса вмещает больше 400 человек. Раньше фильмы показывали на старом проекторе. Сейчас, благодаря новому оборудованию, которого очень не хватало, качество стало намного лучше, зал во время показов практически полный, - рассказали в администрации города. – Показы фильмов проводим к памятным датам, праздникам. Ко Дню освобождения Донбасса показывали советские фильмы.

Ранее сообщалось, что Якутия поможет городу Кировское в восстановлении инфраструктуры города и его подготовке к зиме. Регион планирует оказывать помощь городу как минимум в течение трех лет.

Югра – Макеевке

Помощь городам Донбасса и их жителям оказывается российскими регионами не только на территории Республики. Во многих случаях ее оказывают непосредственно в российских регионах, куда приезжают дети на отдых, учителя и медики – для обмена опытом, а жители – на лечение.

24 августа специальным рейсом в Сургут были доставлены 22 жителя Макеевки, которые нуждались в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу заболеваний и ранений. 16 человек были направлены в Сургутский травматологический центр. Еще 6 - в Окружной кардиологический диспансер.

Специальным рейсом в Сургут были доставлены 22 жителя Макеевки, которые нуждались в оказании медицинской помощи. Фото: Телеграм Алексея Добровольского

Специальным рейсом в Сургут были доставлены 22 жителя Макеевки, которые нуждались в оказании медицинской помощи. Фото: Телеграм Алексея Добровольского

Глава депздрава региона Алексей Добровольский рассказал, что в Сургуте жителям Макеевки провели сложные операции, в том числе, на открытом сердце - аортокоронарное шунтирование.

- Коллеги из кардиодиспасера четырем пациентам уже провели сложные операции на открытом сердце - аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов сердца. Послеоперационный период протекает благоприятно, проводится ранняя реабилитация. А в травмцентре выполнили уже 10 высокотехнологичных вмешательств, в том числе 4 операции по протезированию крупных суставов, 3 - пластические операции на суставах, 2 - микрохирургические операции на нервах. Одному пациенту выполнено удаление опухоли головного мозга, - рассказал Алексей Добровольский.

Отмечается, что все пациенты идут на поправку, проходят курс ранней реабилитации. Четверо макеевчан готовятся к выписке в ближайшие дни.

Также в Макеевке работают врачи из Югры - хирурги, кардиохирурги, травматологи оказывают помощь людям в медучреждениях и проводят отбор сложных, но транспортабельных пациентов для лечения на базе учреждений здравоохранения автономного округа.

Тем временем, в подшефный город из России доставили партию спецтехники для проведения коммунальных работ. Машины поступили в качестве гуманитарной помощи от Ханты-Мансийского автономного.

В Макеевку из России доставили партию спецтехники для проведения коммунальных работ. Фото: Администрация Макеевки

В Макеевку из России доставили партию спецтехники для проведения коммунальных работ. Фото: Администрация Макеевки

Самарская область – Снежному

Самарская область продолжает помогать городу Снежное в Донецкой Народной Республике. Самарские производители модульных зданий медицинского назначения «АнтенМед» передали три медицинских вагон-дома, на базе которых врачи Республики смогут развернуть три медпункта.

Медицинские вагон-дома оснащены всем необходимым для оказания базовой медицинской помощи: здесь есть кушетки, бактерицидные лампы, паровые стерилизаторы, холодильник и термосумки для хранения препаратов.

- Мы надеемся, что эти три вагона помогут оказанию первичной медицинской помощи гражданам Донецкой Народной Республики. И, конечно, это снизит нагрузку с существующих, возможно разрушенных, медицинских учреждений Республики, - сказал директор компании Евгений Трофимов.

Нижегородская область – Харцызску

Нижегородская область помогает преобразиться Харцызску. С каждым днем город становится все краше. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что подготовлена большая программа обновления Харцызска и Иловайска.

- Уже в этом году будет уложено более 220 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Это сравнимо с площадью 30 футбольных полей! - сообщил Никитин. - Вместе готовим города и поселки агломерации к зиме. Модернизируется коммунальная инфраструктура. Появились новые спортплощадки. Спасибо всем, кто откликнулся и оказал поддержку нашим друзьям! Благодарю коллег, работающих сейчас там на территории.

Нижегородские строители выбрали 5 объектов, которые нужно восстановить в первую очередь: это бульвар Шевченко, фонтан и 3 детские площадки.

Фонтан уже радует горожан своей красотой. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Фонтан уже радует горожан своей красотой. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Кстати, фонтан на бульваре Шевченко уже радует горожан своей красотой.

- Город заиграл новыми красками! Невероятная красота! – говорит жительница Харцызска Екатерина Доценко. – Вечерний бульвар преобразился, даже не верится, как на картинке.

- Благоустроители из Нижнего – настоящие волшебники, - написала в своем Телеграм-канале глава Харцызска Виктория Жукова.

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