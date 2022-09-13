50 лет золотой победе: В Луганске чествовали ветеранов футбольного клуба «Заря»

В Луганске чествовали ветеранов футбольного клуба «Заря»

Тогда именно благодаря этому событию о существовании Ворошиловграда (так раньше назывался город Луганск) узнали в разных странах планеты. С того момента прошло 50 лет, однако на Родине спортсменов помнят о той золотой победе.

В столице ЛНР прошло торжественно собрание, на котором чествовали футболистов «Зари». Глава Республики Леонид Пасечник вручил орден «Трудовая слава» III степени ветеранам команды-победительницы Александру Журавлеву, Юрию Елисееву, Виктору Кузнецову, Владимиру Малыгину, Владимиру Никифорову, Александру Олейнику, Николаю Пинчуку и Александру Ткаченко.

- Победа футбольной команды «Заря» в чемпионате СССР в 1972 году стала настоящим феноменом. Это был выдающийся факт в истории советского футбола, потому что впервые в истории чемпионом по футболу стала не столичная команда, а ребята образцового футбольного клуба, в который не вкладывались огромные деньги, за которыми не стояли серьезные люди, - сказал Пасечник.

Глава ЛНР и ветеран команды-победительницы Александр Журавлев

Глава ЛНР отметил, что «Заря» стала чемпионом, потому что спортсмены проявили профессионализм, мужество и несгибаемую волю к победе.

Капитан футбольной команды состава 1972 года Александр Журавлев подарил руководителю государства мяч с автографами членов легендарной команды.

- В эти трудные дни, когда наши бойцы сражаются за независимость нашей Отчизны с фашистской украинской нечистью, вы нашли время, чтобы отметить наш юбилей. Большое вам спасибо, - поблагодарил ветеран футбола.

В этот день состоялось специальное гашение блока марок «50 лет победы «Зари» на чемпионате СССР по футболу».

Как закалялось чемпионство

1972 год для футболистов «Зари» начался с изнурительных тренировок. Спортсмены трудились изо всех сил. Свое дело играло и соперничество за стартовый состав. На сборах, которые клуб под руководством Германа Зонина проводил на Черноморском побережье, команда совершенствовала игровые навыки, пробовала различные варианты атаки и обороны.

«Заря» - Чемпион

- Игроки отрабатывают пас и удар по воротам. Все происходит в быстром темпе. Каждая тренировка распланирована так, что она не только закрепляет элемент, навык над которым работали на прошлом занятии, но и закладывает фундамент на будущее, - вспоминал один из тренеров команды Владислав Глухарев.

Капитан команды Александр Журавлев говорит, что они плодотворно потрудились на сборах и к тому сезону подошли прекрасно подготовленными.

- Многие специалисты давали довольно обнадеживающие оценки уровню подготовленности наших футболистов, - рассказывает Журавлев. - Первый матч луганские болельщики ждали с нетерпением. В первом стартовом поединке луганскую «Зарю» ждал грозный соперник, прошлогодний чемпион СССР 1971 года, киевское «Динамо».

И этот матч завершился первой победой в сезоне. Луганчане обыграли киевлян со счетом 3:0.

- Перед игрой мы волновались. И не только мы, игроки. Тренеры даже. И Герман Зонин в том числе. Ведь перед самым началом сезона мы, такие готовые к бою, вдруг проиграли на юге ЦСКА - 0:5. Конечно, то была игра тренировочная, никого ни к чему не обязывающая. Да, то были тренерские поиски. Но, 0:5?! Словом, кошки на душе поскребывали. И тем не менее чемпион был не просто побежден, а можно сказать, разгромлен, - рассказывал Ветеран «Зари» Юрий Елисеев.

По итогу чемпионата из 30 матчей у «Зари» - 15 побед, 10 ничей и пять поражений. Команда забила 52 гола и простила 30 мячей. Луганский клуб набрал 40 очков, оторвавшись от серебряного и бронзового призеров на пять очков – киевское и тбилисское «Динамо» набрали 35 очков.

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