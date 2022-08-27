«Радует, что все здесь преображается»: Жители Мариуполя помогают родному городу

Бригада «Зеленстроя» убирает территорию школы № 64 Фото: Александр ИВАНОВ

В освобожденном Мариуполе кипят работы по восстановлению и налаживанию мирной жизни. В этом задействованы не только специалисты из российских регионов и представители строительных компаний Республики, но и сами жители города, которые участвуют в работах временного характера в период поиска постоянной. Это обеспечивает социальную и материальную поддержку граждан.

Одно из первых предприятий, которое возобновило работу в освобожденном городе у моря, стало Муниципальное унитарное предприятие администрации Мариуполя «Зеленстрой». Уже в мае оно заключило договор об организации работ временного характера с центром занятости, благодаря чему ежемесячно на предприятии работают больше полутысячи временных работников.

- Люди задействованы в работах по благоустройству и уборе территорий города, его озеленению, спилу поврежденных деревьев и других видах работ, - сообщили в «Зеленстрое».

Бригада «Зеленстроя» убирает территорию школы № 64 Фото: Александр ИВАНОВ

На работников распространяются государственные, социальные и трудовые гарантии, которые предусмотрены законодательством Республики, также идет трудовой стаж.

Работы идут сразу на нескольких адресах в разных районах города. Одна из точек, где задействованы временные работники, двор школы № 64. В самой школе благодаря России во всю идет капитальный ремонт. Объект планируют сдать в третьем квартале года. В это время работники «Зеленстроя» из числа местных жителей проводят уборку школьного двора.

Есть и те, кто помогает городу по зову сердца, даже не оформляясь на временные работы, на общественных началах. Одна из них – учитель химии Любовь Николаевна. Женщина приходит к родной школе и помогает в благоустройстве.

- Я в школе работаю больше 20 лет, учитель химии. Вы видели какой она будет теперь у нас красавицей? Сейчас здесь кроме российской строительной фирмы, которая занимается ремонтом здания, работают еще наши местные ребята - занимаются расчисткой нашей околошкольной территории. А я просто прихожу сюда, посмотреть, как преображается это место, и помочь, - говорит Любовь Николаевна.

Любовь Николаевна рада, что школа, в которой она работает, будет восстановлена Фото: Александр ИВАНОВ

Проект восстановления школы Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольчанки Люба и Оля также задействованы во временных работах. Девушки работают инвентаризаторами в российской компании-подрядчике, которая занимается восстановлением школы.

- Радует, что все здесь преображается и восстанавливается. В это время находиться в стороне нельзя, - говорят девушки.

Совсем рядом со школой, разбираются завалы частично разрушенного, но подлежащего восстановлению многоэтажного дома по улице 9-й Авиадивизии. Уже через два дня сюда будут присланы бригады «Зеленстроя» и коммунальника для уборки остатков мусора

Рядом со школой, разбираются завалы частично разрушенного но подлежащего восстановлению многоэтажного дома Фото: Александр ИВАНОВ

Адреса центров занятости в Мариуполе:

- «Мариупольский городской центр занятости»:

г. Мариуполь, пр. Металлургов, 84б; телефон горячей линии: +7(949) 739-26-84;

- г. Мариуполь, ул. Аэродромная, 7 (Жовтневый район);

Телефон горячей линии: +7(949) 739-19-81;

- г. Мариуполь, пр. Металлургов, 148 (Ильичевский район);

- г. Мариуполь, пер. Черноморский, 6 (Приморский район);

- г. Мариуполь, ул. 130-й Таганрогской дивизии, 110 (Орджоникидзевский район);

Телефон горячей линии: +7(949) 739-19-76.

Конкретно

Большинство из временных работ относятся к неквалифицированным, заработная плата за их выполнение составляет 10 142 рублей за полный отработанный месяц без учета компенсации за неиспользованные дни отпуска. Заработная плата за квалифицированные временные работы - от 30 427 рублей до 39 555 рублей. В городе становится все больше предложений и постоянной работы. Сейчас в базе центра занятости насчитывается более 3 тысяч вакансий постоянной работы, преимущественно в сферах строительства, медицины и образования, в коммунальной сфере.

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