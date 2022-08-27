В Луганском цирке открыли новый сезон одной из лучших программ Росгосцирка

Изюминка представления - аттракцион «Один среди львов» под руководством Владислава Гончарова. Фото: ЛИЦ

Детский смех, улыбки и восхищенные возгласы – свидетельства налаживания мирной жизни. Ровно как и открытие новых сезонов в театрах, музеях и в цирке. В Луганском цирке 27 августа стартовала новая программа - Шоу Фонтанов «Принц цирка». Ее автор - режиссер Руслан Ганеев - обладатель высоких цирковых наград, в том числе международной премии циркового искусства «Мастер».

100 тонн воды, 200 тонн оборудования, высота фонтанов будет достигать до 20 метров, 248 форсунок подающих воду, 140 световых приборов, авторская музыка и 150 эксклюзивных костюмов - и это только реквизит! Зрителей удивляют невероятными декорациями, а также номерами титулованных артистов - гимнастов, эквилибристов, велофигуристов, жонглеров и дрессировщиков.

Изюминка представления - аттракцион «Один среди львов» под руководством Владислава Гончарова - Заслуженного артиста Украины, лауреата международных конкурсов, обладателя Золотого Слона в Москве, Золотого Пьеро в Будапеште, Золотого медведя в Ижевске, Серебряного клоуна в Монте-Карло, Гран-При лошадь в Астане, Серебряного эквилибриста в Москве. Владислав – уроженец Донбасса. Он родом из Харцызска, поэтому выступать на родной земле для него – особая честь.

- Мне приятно находиться в Донбассе. В 2009 году у меня были гастроли в Луганском цирке. Настроение и погода – все отлично. Программа действительно одна из лучших, и тому доказательство - 13 фур, в которых приехало порядка 300 тонн оборудования. Все артисты – лауреаты международных конкурсов. Каждый номер – это показ мод. Люди могут увидеть настоящий и качественный цирк, - говорит Владислав.

Владислав Гончаров. Фото: ЛИЦ

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков, который, кстати, тоже родом из Харцызска, надеется, что люди, которые живут в Луганской Народной Республике, дети – будут безумно рады, поскольку это одно из лучших шоу Российской государственной цирковой компании.

- В сотый, в тысячный раз, сколько бы не пересекал пункт пропуска, всегда волнуется сердце. Мы приехали с радостным событием. Это одна из лучших программ мира. Представление будет проходить полтора месяца. По инициативе Министерства культуры России, деньги, которые будут получены за проданные билеты, останутся в Луганском цирке. Это подарок Луганской Народной Республике. Эти деньги будут потрачены на хозяйственные нужды, - рассказывает Сергей Беляков.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Фото: ЛИЦ

Директор Луганского цирка Дмитрий Касьян поблагодарил организаторов и артистов за привезенную программу.

- Такого уровня программу в Луганске еще не видели. Цирк - это искусство семейное, на представления приходят дети, родители, бабушки и дедушки. Думаю, что эта программа надолго останется в памяти жителей Республики, - говорит Дмитрий Касьян.

Создал собственную школу дрессуры

Вот что о Владиславе Гончарове пишет директор Донецкого цирка «Космос» Юрий Кукузенко: «Не будучи потомственным цирковым артистом, Владислав создал собственную школу дрессуры. «Я отбросил догмы – то, что коллеги, воспитанные по классическим канонам, считают чуть ли не безумием, для меня – норма. Так, я отказался от клетки, длинного стека, сумки с кормом, набрал только самцов… Я даже становлюсь спиной ко львам» - говорит Влад. Во время выступления в клетке находится 10 взрослых самцов. Влад заходит в клетку один, без ассистента. Кроме того, он передвигается по манежу, отбивая чечетку в специальных туфлях для степа».

Дрессировщик львов Владислав Гончаров свою жизнь с цирком связал уже после армии. Ему удалось создать собственную школу дрессуры. Владислав с уважением вспоминает своего первого наставника – известного дрессировщика Бориса Бирюкова, который был единственным учеником первой в Советском Союзе легендарной женщины-дрессировщика львов Ирины Бугримовой.

Среди множества наград Владислава есть «Серебряный клоун». Ее артист завоевал в Фестивале циркового искусства в Монте-Карло в 2012 году. Это самый престижный в мире фестиваль, участвовать в котором приглашают лучших мастеров манежа со всей планеты. Награды этого конкурса –признаются «Оскарами» циркового искусства.

В Луганском цирке открыли новый сезон одной из лучших программ Росгосцирка. Фото: ЛИЦ

Программа будет идти по субботам и воскресеньям, два раза в день – в 11.00 и в 15.00 вплоть до 16 октября. Стоимость билетов – 250 – 350 рублей.

Кассы цирка работают с 9.00 до 18.00. Телефоны для справок: 0721330032, 0721330036.

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