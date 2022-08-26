В ДНР и ЛНР резко увеличилось число пожаров из-за погодных условий

Тушение пожаров осложняется жарой и сильным ветром. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой и Луганской Народной Республиках был объявлен чрезвычайный, 5-й, класс пожарной опасности. Об этом сообщили в спасательных ведомствах двух государств.

Там отметили, что на территориях республик фиксируется увеличение числа пожаров из-за сложившихся погодных условий. Ситуация уже несколько дней остается крайне сложной.

- Тушение пожаров осложняется жарой и сильным ветром. Это способствует переходу пожара из низового в верховой и создает угрозу жилым домам и строениям, - заявили в МЧС ДНР.

Там добавили, что очень сложная обстановка сейчас наблюдается в Шахтерске, Амвросиевском, Тельмановском и Новоазовском районах Республики.

Тем временем Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР фиксирует в регионе представляющий опасность для сельхозкультур суховей.

- В северных районах Республики… отмечен суховей в период созревания поздних пропашных культур: максимальная температура воздуха плюс 31,8-32,4 градуса, средняя скорость ветра 5-8 м/с, минимальная влажность воздуха 18-21%, - проинформировали специалисты центра.

Тем временем метеорологи фиксируют в регионе представляющий опасность для сельхозкультур суховей. Фото: Минагропром ЛНР

При этом в ведомстве уточнили, что на остальной территории страны горячий засушливый ветер еще не достиг критериев стихийного агрометеорологического явления.

В МЧС напоминают, что высокая температура и отсутствие дождей часто влечет за собой самовозгорание лесных массивов, а также сухой травы в полях и парках, особенно при неосторожном обращении с огнем. Жителей просят не разводить костры и не оставлять после себя бутылок и осколков стекла, которые на палящем солнце могут стать причиной возгорания.

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