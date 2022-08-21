ВФУ обстреляли Горловку, по предварительным данным ранены 12 мирных жителей

ВФУ ударили по Центрально-Городскому району города. Фото: пресс-служба администрации города

Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки, а также по поселку шахты имени В. И. Ленина. В результате обстрела, по предварительным данным, ранения получили 12 мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Украинские боевики обстреляли Центрально-Городской район Горловки со своих позиций, расположенных в населенных пунктах Щербиновка, Озаряновка и Катериновка. За час ВФУ выпустили по району 18 снарядов калибром 152 и 155 мм, — отметили в ведомстве.

Осколок украинского снаряда на входе в гостиницу «Родина». Фото: пресс-служба администрации города

На проспекте Победы 60, 61 пострадало здание школы № 8 и территориального центра. Также зафиксированы повреждения котельных №102 и 103 по улице Герцена, 44 «а». На улице Кирова, 51 пострадало здание АДИ ДонНТУ, а также многоквартирные жилые дома на улице Рудакова, 53, 68, 70.

Один из украинских снарядов попал в крышу жилого дома по улице Рудакова. Фото: пресс-служба администрации города

— Никитовский район Горловки ВФУ обстреляли из населенного пункта Дружба. Всего по району было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, — сообщили в СЦКК.

В результате обстрела было повреждено здание спецшколы-интерната по улице Черняховского, 144, а также частные жилые дома по улицам Багрицкого, 15, 19 и Яна Гуса, 45.

Один из снарядов повредил горловскую школу №8. Фото: пресс-служба администрации города

В поселке шахты имени В. И. Ленина повреждения получили частные жилые дома по улицам Героев Сталинграда, Живописная, Вознесенского и Первой пятилетки.

В СЦКК подчеркнули, что частично обесточены горловские поселки Зайцево, станции Никитовка, шахты им. В. И. Ленина. Без электроэнергии остаются 2983 абонента.

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