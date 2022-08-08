«Такого приема и внимания у нас еще не было»: Врачи из России помогают жителям Донбасса

Жемчужиной медцентра является переданное из Москвы видеооборудование, для консультаций с московскими специалистами онлайн по проблемам конкретного пациента Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполь прибыла уже вторая группа врачей из Тульской области, которые оказывают помощь в передвижных поликлиниках.

- Очень радует, что такие высококвалифицированные врачи занимаются нашим здоровьем, выписывают и выдают лекарства. У меня гипертония, а те лекарства, которые были у меня в запасе – не помогают. Меня обследовали и сделали другое назначение, медикаменты выдали бесплатно, - говорит мариупольчанка Екатерина Федоровна.

Также в Мариуполе на улице Киевской возле Владимирского храма работает партийный медицинский центр «Единой России». Как и передвижной медицинский центр из Тулы, он был открыт в отдаленном районе Мариуполя. Здесь осуществляют прием кардиолог, хирург, терапевт, стоматолог, педиатр, психиатр, есть манипуляционный кабинет. К некоторым специалистам, которые приезжают из России в определенные дни недели, прием жителей осуществляется по предварительной записи. Но большинство специалистов ведут прием ежедневно.

Люди с недостатком инсулина получают дорогой и необходимый препарат Фото: Александр ИВАНОВ

Людмила Чехунова рада открытию медцентра в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Недавно пациентов принимала доктор-кардиолог из Санкт-Петербурга Татьяна Тюрина. Людмила Чехунова обратилась к ней с проблемой повышенного давления и варикоза.

- Такого приема и внимания от врача у нас еще не было. Мне выписали рецепт и большую часть лекарств я могу получить бесплатно, здесь же, в аптеке при медцентре, очень благодарна нашей России, - говорит Людмила.

Людмила Чехунова рада открытию медцентра в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Валентина Бахтарь также по рецепту получает бесплатные лекарства от сердечного недуга.

- Любая помощь, а тем более лекарства, я считаю, очень важна, на вес золота, - говорит Валентина.

Жемчужиной медцентра является переданное из Москвы видеооборудование, для консультаций с московскими специалистами в режиме онлайн по проблемам конкретного пациента.

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