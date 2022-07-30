Глава ДНР наградил бойцов бригады им. Александра Захарченко

Действия военнослужащих этой бригады заслуживают особого уважения. Фото: сайт Главы ДНР

За заслуги перед Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях, звание Героя ДНР присвоено двум бойцам 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого Главы ДНР Александра Захарченко - лейтенанту Александру Трошину и посмертно - капитану Максиму Мишарину. Награды военнослужащему и вдове героя лично вручил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

8 мая Александр Трошин, находясь в составе танкового экипажа, ворвался на опорный пункт противника.

- Был подбит. Машина была технически неисправна, эвакуировали экипаж. Четыре часа находились в окружении. Вызвал огонь артиллерии на себя, вывел экипаж без одной царапины, - вспоминает он о том бое.

Это далеко не единственный подвиг военнослужащего бригады. Александру Трошину также удалось успешно сопроводить колонну, находясь в засаде. Также на его счету участие в освобождении одного из населенных пунктов Республики, занятых украинскими боевиками. Тогда он в числе первых ворвался в него, с ходу вступил в бой с противником и, несмотря на множественные повреждения машины и возгорание боекомплекта, спас раненых членов экипажа и боевую машину.

- Для победы нужно продолжать работать, работы у нас еще много. А делать прогнозы, когда наступит победа… Это зависит только от нас, - считает он.

Капитану Максиму Мишарину звание Героя Донецкой Народной Республики присвоили посмертно - при выполнении боевой задачи, в ходе которой он атаковал и отбросил превосходящее силы противника, военнослужащий попал под шквальный артиллерийский огонь ВСУ и был смертельно ранен. Но сумел сохранить личный состав ценой своей жизни. Боец также участвовал ранее в боях за Мариуполь, не раз успешно выполнял самые рискованные задачи, выявляя огневые точки противника, в том числе проводил разведку боем.

На церемонии награждения руководитель Республики Денис Пушилин подчеркнул, что то, что делали и делают бойцы этой бригады, заслуживает особого уважения. Он также отметил, что впереди солдат ждет еще немало мужественных шагов и пожелал всем скорейшего наступления мира.

Денис Пушилин поблагодарил солдат за службу и пожелал всем скорейшего наступления победного мира. Фото: сайт Главы ДНР

Уточняется также, что 25 военнослужащих были отмечены в этот день медалями «За отвагу», в их числе один защитник - посмертно. Знаками отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени с мечами и «Георгиевским крестом» IV степени награжден 31 человек.

Заслуженные награды героям. Фото: сайт Главы ДНР

После вручения наград к Денису Пушилину подошел сын одного из военнослужащих и поблагодарил за то, что наградили его отца. Он сказал, что гордится папой и ждет победы.

- Ради будущего таких пацанов и освобождаем свою землю, - отметил Глава ДНР.

По окончании церемонии награждения Глава ДНР пообщался с военнослужащими и членами их семей. Фото: сайт Главы ДНР

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