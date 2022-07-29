В ДНР сообщили, что обнаружили в багаже сотрудника ОБСЕ карты с обозначением военных объектов Республики

Характер выявленных материалов обескураживает. Фото: Штаб теробороны ДНР

Предположение о том, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ занимались шпионажем, подтвердил багаж одного из представителей организации, оставленный им в донецком отеле «Park Inn». Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что в настоящее время органы госбезопасности Республики изучают действия одного из сотрудников миссии, который собирал служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, из-за чего в отношении него и было принято решение о проведении обследования.

Характер обнаруженного следователями обескуражил - в одной из сумок, рядом со спутниковыми снимками населенных пунктов ДНР, лежали материалы порнографического характера. В багаже также содержались примеры используемых в Республике типов камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений и различные медали.

- Такие «сувениры», а также важные документальные материалы представители ОБСЕ планировали вывезти через границу Республики пользуясь дипстатусом, - сообщили в Штабе.

Персонал организации уличили в совершении противоправных действий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР возбудили уголовное дело против нескольких сотрудников миссии ОБСЕ за шпионаж. Персонал организации уличили в совершении противоправных действий, в связи с чем деятельность мониторинговой миссии на территории Республики была признана неправомерной, а пребывание ее представителей - нежелательным.

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