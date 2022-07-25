Российские строители возводят модульные городки в Мариуполе

Стройплощадка и неподлежащие восстановлению дома на заднем плане. Как раз для жителей таких разрушенных жилых зданий и предназначается модульное жилье Фото: Александр ИВАНОВ

Российские строители в Мариуполе занимаются сборкой временного модульного жилья, которое будет предназначено для тех, у кого степень разрушения домов больше 30 процентов.

Стройплощадка и неподлежащие восстановлению дома на заднем плане. Как раз для жителей таких разрушенных жилых зданий и предназначается модульное жилье Фото: Александр ИВАНОВ

— Модульный городок из 5 и 9-этажных строений сегодня строится на улице Краснофлотской, напротив азовмашевских домов. Под ключ они будут сданы в течение двух месяцев, - сообщил глава администрации Приморского района Мариуполя Геннадий Янковский на встрече с жителями района.

Отмечается, что оценкой жилья, которое пострадало менее чем на 30 процентов, занимаются комиссии из представителей комитетов самоорганизации населения. После проведения оценки они выдают акты для подачи заявлений на восстановление. За месяц из 9 700 жилых уже обследовано 2 тысячи.

Стройплощадка и неподлежащие восстановлению дома на заднем плане. Как раз для жителей таких разрушенных жилых зданий и предназначается модульное жилье Фото: Александр ИВАНОВ

Также модульный городок для жителей города, которым негде жить на срок постройки постоянного жилого фонда, возводится на въезде в Мариуполь со стороны поселка Мангуш. Строителями из Российской Федерации устанавливают специальные блочные конструкции.

Модульные блоки — будущие жилые комнаты, пока что в таком виде Фото: Александр ИВАНОВ

Тайминг по созданию таких домиков короче, чем у полноценного жилого дома. Такие временные квартиры будут сдаваться в эксплуатацию со всем необходимым внутренним обустройством: мебель, санузел, отопление, свет, бытовое электрооборудование.

Залитая бетонная подушка под будущий комплекс и готовящаяся к бетонированию площадка Фото: Александр ИВАНОВ

На заднем плане возводящегося модульного городка видно дома, которые не подлежат восстановлению. Как раз для жителей таких разрушенных жилых зданий и предназначается модульное жилье.

— Есть многоэтажки, которые не подлежат восстановлению, но в некоторых уцелевших квартирах живут семьи. Эти дома будут сноситься, а для людей будут возведены новые строения, целые комплексы. На это время людям надо где-то жить. Думаю, что модульные здания в родном городе — это хороший вариант на время, — говорит жительница Мариуполя Ирина.

Работы по вытеснению лишней породы Фото: Александр ИВАНОВ

— Даже не представляла раньше, что такое модульное жилье, что так быстро можно возвести здание из блоков. Но главное, что у людей будет крыша над головой, а в квартирах будет все необходимое, — говорит мариупольчанка Марина Парамонова.

Работы по вытеснению лишней породы Фото: Александр ИВАНОВ

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