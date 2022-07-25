В Мариуполе планируют возобновить работу пассажирского морпорта

На фото — морвокзал Мариуполя 70-е годы и морвокзал наши дни Фото: Александр ИВАНОВ

В городе налаживается мирная жизнь, укрепляются связи с Россией. Недавно властями Мариуполя были объявлены планы по возобновлению пассажирского морского сообщения с Ростовом-на-Дону и Крымом. Ейск, Керчь, Таганрог — туда снова будут ходить «крылатые» катера из Мариуполя.

На фото — морвокзал Мариуполя 70-е годы и морвокзал наши дни Фото: Александр ИВАНОВ

— У нас планируется возобновление работы пассажирского порта, который будет соединен с Черным морем и с Ростовом-на-Дону, — говорит мэр города Константин Иващенко. — Морское пассажирское сообщение между Мариуполем и городами Российской Федерации — это проект будущего, и наша амбициозная мечта.

На фото — морвокзал Мариуполя 70-е годы и морвокзал наши дни Фото: Александр ИВАНОВ

Директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий сообщил, что пассажирское судоходство могут запустить в 2023 году. Также прорабатывается вопрос пассажирского судоходства на Крым и Севастополь.

В 1967 году в Жданове (ныне Мариуполь) было торжественно открыто морское пассажирское сообщение. Флагманы советского пассажирского кораблестроения – «Ракеты», а потом и «Кометы» отвозили жителей приазовской столицы в Ейск, Керчь, Ростов-на-Дону. Но пришедшая в 1991 году «самостийнисть» уничтожила и это наследие прошлого.

Рыбак Валентин Ткаченко с теплотой и грустью вспоминает времена, когда из Жданова отправлялись «Кометы».

Рыбак Валентин Ткаченко Фото: Александр ИВАНОВ

— Знаю, что мариупольский градоначальник мечтает вместе со всеми о возобновлении морского сообщения с Ейском, Крымом. Я ведь и в Керчь ходил на «Комете» из Мариуполя, - говорит Ткаченко. — Золотые времена были. А мой брат учился в Керчи, и на выходные в Мариуполь мотался как раз на этих летунах. Потом все рухнуло, в начале 90-х, вспоминать даже не хочу.

Владимир Левинский Фото: Александр ИВАНОВ

— Я в те времена ездил в Таганрог, по 99 копеек был проезд, но не на «Комете», а на обычном катере «Омик» (судно Озерный Москвич прим. ред.). На «Комете» два или три раза летал, — говорит мариупольчанин Владимир Левинский. — Помню в 20 километрах от города видно и мариупольскую трубу Азовстали и Ейск. Как жаль, что все наши «Кометы» продали за бесценок грекам, туркам и даже вьетнамцам. В Греции «крылатики» до сих пор бегают.

На данный момент мариупольский морской порт не остановлен в работе. Он принимает гуманитарные грузы из Российской Федерации Фото: Александр ИВАНОВ

Та самая пристань, куда вплоть до 1991 года прибывали «Кометы» и «Омики», при Украине была переделана под погрузку контейнеров и сухих грузов Фото: Александр ИВАНОВ

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