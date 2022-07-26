Первые шесть домов нового жилого комплекса в Мариуполе сдадут в октябре

Строительство нового ЖК в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Строители в Мариуполе работают в несколько смен, продолжая трудиться при южных летних температурах. Жители города наблюдают, как возводится новый жилой комплекс. Некоторые его объекты возведены уже выше уровня 5 этажа, в то время как нижние уровни проходят внешнюю отделку стен.

Строительство нового ЖК в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

— Активно ведутся работы по устройству фасадной системы, по устройству ограждающих конструкций. Внутри уже работают отделочники, работы ведутся поэтажно, — отметил руководитель проекта военно-строительного комплекса Минобороны России Олег Печенкин.

Строительство нового ЖК в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Первые шесть домов для жителей, которые в результате действий украинских боевиков остались без крыши над головой, планируется сдать в октябре этого года, еще шесть - в ноябре. Сообщается, что все квартиры будут сдаваться с отделкой, а дома - с полностью благоустроенной территорией: парковками, детскими и спортивными площадками.

Строительство нового ЖК в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Квартиры будут доставаться мариупольчанам совершенно бесплатно, а распределяться властями по квотам.

— Удивилась, что технологии позволяют так быстро возводить стены. Очень нравится место, на котором идет стройка, здесь когда-то была зеленая зона, сады, в детстве ходили гулять сюда, а теперь надеемся здесь жить, — говорит мариупольчанка Светлана.

Строительство нового ЖК в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

- Хм, ирония судьбы, я радиолюбитель, здесь при Украине стояли вышки, которые глушили сигналы русского радио, а теперь на их месте Россия строит дома, чудеса, да и только, — говорит житель Приморского района Александр.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики ранее сообщали, что всего в Мариуполе 2 327 многоквартирных жилых домов и 49 343 частных жилых дома. По предварительным данным, 517 многоквартирных домов и 7 929 частных домостроений восстановлению не подлежат. Без повреждений — 261 и 10 802 домов. Восстановлением занимаются российские компании.

Строительство нового ЖК в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Ежедневно город приобретает краски мирной жизни, работы кипят по всем

направлениям. Открываются социальные учреждения, магазины, восстанавливается водоснабжение и электроснабжение, возводятся новые дома, налаживается транспортное сообщение.

Строительство нового ЖК в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

— Наш город оживает с каждым днем, жизнь кипит, на улицах много семей с маленькими детьми. Мы уверены, что Мариуполь станет краше прежнего благодаря России. И это не просто слова, это то, что мы видим своими глазами, — говорит жительница города Галина Артемьева.

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