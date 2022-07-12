В освобожденной Волновахе приступили к строительству новых пятиэтажек

Согласно визуализации, фасады зданий будут выполнены в теплых спокойных оттенках. Фото: Минстрой ДНР

В освобожденной Волновахе до конца осени построят два новых многоквартирных дома. Подрядчики из Краснодарского края России уже приступили к подготовительным работам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- В Волновахе приступили к строительству первых пятиэтажных жилых домов. Под новое строительство выбрана площадка в микрорайоне Северный, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что площадь каждого дома составит более 4 тысяч квадратных метров и будет включать в себя 20 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир. Их оснастят всеми коммуникациями и необходимой сантехникой, а также электроплитами на кухнях.

Внутреннюю отделку квартир выполнят «под ключ». Придомовая территория жилого комплекса будет также благоустроена. Дома возведут вдоль улицы Менделеева друг напротив друга. Сейчас этот участок местности уже разминирован, проводится его разметка.

Подрядчики уже приступили к подготовительным работам. Фото: Минстрой ДНР

В Минстрое уведомили, что по предварительным подсчетам, строительство нового жилого комплекса в Волновахе закончится к концу ноября.

Отметим, что в ближайшее время специалисты планируют также восстановить в городе 50 многоквартирных домов и 27 социальных и культурных объектов, а также провести реконструкцию 2 общежитий под маневренный фонд.

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