Что изменится на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР после реконструкции

Работы по реконструкции «Саур-Могилы» ведутся специалистами Российского военно-исторического общества и Министерства обороны Российской Федерации. Фото: АГ ДНР

На мемориальном комплексе «Саур-Могила», разрушенном украинской армией во время боев в 2014 году, сейчас идет большое строительство. Стало известно, какие изменения претерпит легендарный мемориал. Глава ДНР Денис Пушилин 6 июля провел выездное совещание по вопросам реконструкции комплекса.

Работы по реконструкции «Саур-Могилы» ведутся специалистами Российского военно-исторического общества (РВИО) и Министерства обороны Российской Федерации. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко на совещании представил план-макет общего вида мемориала, который будет воссоздан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Николай Овсиенко (справа) представил Денису Пушилину план-макет общего вида мемориала. Фото: АГ ДНР

Будут созданы три барельефа, посвященные подвигу современных защитников Донбасса. Также восстановят фигуру солдата, стелу и Вечный огонь, которые были разрушены в 2014 году. Мемориальный комплекс будет включать в себя семь барельефов: три новых и четыре исторических, созданных в память о родах войск Красной Армии.

- Вечный огонь, солдат и стела восстанавливаются в полном объеме, как это предусмотрено было изначально. Наши скульпторы показали сравнительные фотографии. Это фотографии реального памятника, которые есть в архиве, и фотографии моделей, которые сделаны нашими скульптурами. Один в один мы повторяем - памятник возрождаем в первоначальном, первозданном виде, – сказал Николай Овсиенко.

Он отметил, что при создании новых пилонов, посвященных нынешним событиям, привлечены консультанты из Министерства обороны, чтобы в точности воспроизвести военную форму. Также отдельное внимание уделено деталям формы участников ополчения – для этого есть договоренности по консультациям с командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артемом Жогой.

Исторические барельефы возрождят в первозданном виде. Фото: АГ ДНР

На мемориале будут высечены слова: «В 2014 году народ Донбасса не склонился перед теми, кто предал свою историю, попрал память погибших героев. Кровь победителей пропитала эту землю, пробудилась в сердцах ополченцев, и встали они на защиту своей земли, своей родины во имя правды, чести, свободы, справедливости. Вера в правду своего дела, стремление быть достойными подвига отцов и дедов дали силы выстоять в смертельной схватке. Несломленный Донбасс вписал новую главную страницу в героическую летопись русской истории. Народ, осознавший свое единство, непобедим».

Денис Пушилин отметил высокий профессиональный уровень восстановления легендарного комплекса «Саур-Могила». Глава государства подчеркнул, что Саур-Могила – значимое памятное место Донбасса. А восстановленный мемориал останется на века, в том числе как необходимая прививка следующим поколениям против идей нацизма и фашизма.

- Наша задача не просто победить, не просто освободить Донбасс и другие регионы, сейчас оккупированные Украиной. Нам нужно принять все исчерпывающие меры для того, чтобы это в будущем не повторилось. Следующие поколения должны четко основываться, полагаться на такие символы, – заявил Пушилин.

Он сообщил, что основные объекты планируется сдать к 31 августа 2022 года, чтобы в День освобождения Донбасса провести памятное мероприятие уже на обновленном мемориале.

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