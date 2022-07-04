Жительница освобожденного Лисичанска Мария Зинченко: Украинские военные открыто называли себя карателями

Мария Зинченко сообщила, что в Лисичанске солдаты ВСУ ходили с автоматами, насиловали, и убивали. Фото: ЛИЦ

Украинские силовики открыто говорили жителям Лисичанска, что они не защитники, а каратели. Об этом ЛИЦ рассказала горожанка Мария Зинченко.

- Они вообще с нами не разговаривали, ходили с автоматами такие, кричали: «Мы не защитники, мы каратели!» Вот они нас и карали. Я три недели от подъезда не могла отойти: ходили с автоматами, тут, говорят, что и насиловали, и убивали, одного мужчину повесили, 37 лет, за что непонятно. Страшно. Слава богу, что вы приехали, - сказала женщина.

Она отметила, что жителям Лисичанска не на чем готовить, газа нет давно, воды нет уже, наверное, месяца три, света тоже нет.

- Власти нам вообще ничего не говорили. Они отключили все, мы сидели в темноте, как бомжи, грязные, от костра руки ничем не отмоешь, - рассказала Зинченко.

Украинские каратели разграбили и взорвали в Лисичанске все магазины.

- В основном центру, универмагам досталось, ведь взрывали, грабили сами укропы. Все магазины, все погорело. До Северского Донца выедут и бьют по городу, - сообщил горожанин Дмитрий.

Он отметил, что киевские силовики также уничтожили в городе большинство административных зданий.

- Люди ждали прихода ЛНР и России, потому что надоел этот беспредел. Ожидание, что законы человеческие будут, - сказал мужчина.

Житель Лисичанска Валерий констатировал, что украинская власть покинула город задолго до его перехода под контроль ЛНР.

- Воды уже месяца три нет, света с 17 мая, а потом газ отключили. Власти давно в городе нет. Еще первый месяц приезжали, сидели в машине, записывали «видосики» и уезжали, а потом, когда начались бои в пригороде, никого не было, - сказал он.

Мужчина обратил внимание на то, что в городе осталось много жителей, так как никто не хотел эвакуироваться.

Наталья Сокольская заявила, что жители Лисичанска все восемь лет открыто поддерживали ЛНР и Россию. Фото: ЛИЦ

Жители Лисичанска все восемь лет вооруженной агрессии Украины открыто поддерживали ЛНР и Россию. Об этом рассказала горожанка Наталья Сокольская.

- Да, да! Мы все с 2014 года открытым текстом поддерживали ЛНР и союз с Россией. Вообще люди все поддерживают. Мы - русскоязычное население, мы - Россия. Мы давно с Россией, - сказала она.

Женщина отметила, что большинство горожан предпочитали смотреть исключительно российские телеканалы.

- У меня только российские каналы. Мы только с Россией. И все люди, которые с нами в подвалах, они только за Россию, - сказала Сокольская.

Женщина констатировала, что киевские силовики держали жителей города в постоянном страхе.

- Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы со всеми нами было. Просто такое отчаяние уже было, - сказала она.

Напомним, подразделения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ 25 июня взяли под полный контроль промзону химического комбината «Азот» в Северодонецке. В этот же день союзные силы вошли в Лисичанск. К началу июля город был освобожден.

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