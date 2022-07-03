Любовь в Донбассе: В освобожденной части ДНР состоялось первое бракосочетание

Молодожены Олег Залищук и Марина Потапова. Фото: Минюст ДНР

На днях в Володарском состоялась первая церемония бракосочетания. Законным браком сочетались Олег Залищук и Марина Потапова. Молодые люди - жители Мариуполя и специально, в сопровождении родных и близких, приехали в Володарское, чтобы зарегистрировать свой брак (в самом Мариуполе в ЗАГСах пока не регистрируют браков).

ПОЗНАКОМИЛИСЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Ровно в полдень молодая пара вошла в зал торжественной регистрации отдела ЗАГС для проведения праздничной регистрации, где их с цветами и подарками уже ждали гости и родственники. Ведущая церемонии вручила молодой паре их первое свидетельство о регистрации брака образца ДНР.

Среди приглашенных гостей были самые близкие друзья и родители. Радостные эмоции переполняли всех. Молодые получали поздравления и цветы, в числе которых и от профсоюза работников юстиции Минюста ДНР.

После регистрации брака счастливые молодожены рассказали подробности своего знакомства, поделились планами на будущее и своими эмоциями после бракосочетания.

Молодожены Олег Залищук и Марина Потапова. Фото: Минюст ДНР

- Это то, о чем мы так мечтали! – сказала «КП» Марина Потапова.

Олег Залищук рассказал, что познакомился со своей «половинкой» через интернет. У него не было сомнений, жениться или нет. Это было любовью с первого взгляда! После медового месяца Олег будет участвовать в восстановлении Мариуполя.

- Считаю главным для себя построить дом, посадить дерево и вырастить сына, - сказал он.

Молодожены Олег Залищук и Марина Потапова. Фото: Минюст ДНР

ПЕРЕЖИЛИ БОМБЕЖКИ И ГОЛОД

История этой пары весьма показательна для нынешней ситуации в городах Донбасса, освобожденных от вооруженных формирований Украины. Оказавшись в одном подвале с несколькими десятками других жителей, молодые люди пережили обстрелы, бомбежки, голод, издевательство украинских боевиков, смерть соседей. И в конце концов дождались прихода войск русской коалиции и с радостью их встретили.

Отметим, что это первое официально зарегистрированное создание семьи на вновь освобожденных территориях. Работники ЗАГСа ожидают, что уже в ближайшее время будет много свадеб.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдове Моторолы вручили орден Мужества, которым ее мужа посмертно наградил Президент России Владимир Путин

На церемонии присутствовали также бойцы батальона «Спарта» и глава ДНР Денис Пушилин (подробнее) https://www.donetsk.kp.ru/daily/27413.5/4611802/