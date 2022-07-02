Вдове Моторолы вручили орден Мужества, которым ее мужа посмертно наградил Президент России Владимир Путин

Награду Елене Павловой передал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Вдове погибшего в 2016 году командира батальона «Спарта», Героя ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола) вручили орден Мужества, которым его посмертно наградил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Награду Елене Павловой передал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко - в присутствии бойцов «Спарты» и Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Об этом лидер Республики сообщил в своем телеграм-канале.

Церемония вручения ордена Мужества, которым Арсена Павлова посмертно наградил президент РФ. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

- Перед строем бойцов «Спарты» первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой - супруге Моторолы, - написал он.

Денис Пушилин напомнил, что легендарный комбат был удостоен столь высокой награды за героизм и мужество, проявленные в боях за Донбасс.

- Арсен - настоящий русский воин, пример мужества и героизма, - убежден Глава ДНР.

Легендарный комбат был награжден за героизм и мужество, проявленные в боях за Донбасс. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Напомним, Арсен Павлов родился 2 февраля 1983 года в городе Ухта Республики Коми. Долгое время проживал в Ростове-на-Дону. Боевой путь Моторолы начался в Славянске. Его пулеметно-противотанковый взвод активно оборонял этот город в составе добровольческого батальона Игоря Стрелкова. Затем Арсен Павлов принимал участие в боях за освобождение Донецкого аэропорта, Иловайска и Дебальцево. На основе его взвода был сформирован батальон «Спарта».

Погиб Моторола 16 октября 2016 года. В лифте дома на улице Челюскинцев, в котором он проживал, сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на тросе. Арсен Павлов в этот момент оказался в эпицентре взрыва и получил смертельные травмы. Следствие установило, что организатором теракта были украинские спецслужбы.

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