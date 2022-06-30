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Политика30 июня 2022 16:00

Пробитые осколками книги, сожженные цеха и уцелевшие розы: так сейчас выглядит донецкий завод «Топаз»

Уникальное предприятие практически совсем разрушено украинскими снарядами
Юлия АНДРИЕНКО
Юлия АНДРИЕНКО
Именно здесь могли бы погибнуть люди. Иван показывает плиту, которая завалила выход из горящего здания

Именно здесь могли бы погибнуть люди. Иван показывает плиту, которая завалила выход из горящего здания

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз», который находится в Куйбышевском районе Донецка.

Здесь до сих пор пахнет гарью, под ногами - осколки снарядов и стекла, в пробоины крыши видно небо, а в разбитые окна свищет ветер. По самым оптимистичным прогнозам, донецкий завод «Топаз» разрушен на 90%.

Обстрел длился несколько часов и не оставил ничего живого

Обстрел длился несколько часов и не оставил ничего живого

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Иван Володченко спас в тот день несколько десятков людей, но героем себя не считает

Иван Володченко спас в тот день несколько десятков людей, но героем себя не считает

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Разбиты не только административные здания и столовая, но и цеха с уникальными токарными станками. Обстрел велся со стороны Авдеевки и Песок и длился несколько часов, не оставив тут ничего живого. Местные жители насчитали более ста прилетов в течение дня.

А спасал всех простой русский Иван

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Меня встречает сотрудник завода Иван Володченко. Именно его смена была в тот день. Парень не успел доехать до своей остановки буквально мгновение, когда начался обстрел.

- Первый прилет нас застал еще в маршрутке. Снаряд перелетел через нас и взорвался неподалеку. Я успел крикнуть водителю «Тормози!» и начал выводить людей. Там был полный автобус людей. Все успели скрыться в подвале ближайшего дома. Одна только женщина замешкалась, на нее ступор напал от ужаса, пришлось прикрикнуть и подтолкнуть ее, чтобы заставить ее бежать в укрытие, - вспоминает Иван.

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Снаряд пробил стену соседней 9-этажки, в результате рухнуло перекрытие между этажами и лифт, сгорел магазин «Молоко» и соседние киоски.

Таких снарядов дончане еще не встречали

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Снаряды 155-мм калибра, которые обрушила на «Топаз» Украина, обладали повышенной пробивной способностью. Даже закаленные 8-летней войной дончане с таким столкнулись впервые: эти снаряды не разрывались сразу, а только попав уже в помещение.

- Они не взрывались, пробив крышу, а только через некоторое время, попав уже непосредственно в цех. Целью было разрушить именно уникальное производство «Топаза», - рассказал Иван.

Он не только сумел дозвониться к директору завода, но и кинулся тушить пламя, бушевавшее в цехах. Пригодились огнетушители, а вот пожарные рукава на этажах так и остались невостребованными, ведь воды в Донецке нет. Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара, эвакуировать их тела пришлось коллеге Ивана – Максиму. Но жертв могло бы быть больше. Иван увидел, что не меньше десяти человек прячутся на цокольном этаже одного из зданий.

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А я видел, что оно уже рушится, кое-где зияли уже дыры в стенах и плиты готовы были рухнуть, закрыв вход в их убежище. Я убедил прятавшихся там людей уйти оттуда, помог им выйти, а когда снова вернулся сюда, то увидел, что бетонная плита таки рухнула, перекрыв дверь, где совсем недавно были люди, - вспоминает парень.

- Ты понимаешь, что совершил подвиг и не один? Ты стольких людей спас в тот день, именно потому, что не потерял самообладания, не растерялся. А сам сколько раз погибнуть мог, - говорю ему.

- Ну, скажешь тоже. Какой это подвиг? На моем месте так поступил бы любой нормальный мужчина, - отвечает без тени кокетства.

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Розы выжили в аду, тогда как тополя рухнули

А я понимаю, что если сотрудники МЧС не смогли приехать из-за высокой плотности огня, то людям, которых могла забаррикадировать плита, грозила бы верная смерть, если не от ранений, то от удушья, пожар к тому времени полыхал повсюду.

Ступая по осколкам снарядов и стекла, мы проходим по бывшим кабинетам административного здания, по цехам с обугленными станками и вдруг, уже на улице, я обнаруживаю учебник по каким-то техническим дисциплинам, насквозь пронзенный осколком украинского снаряда. Ветер листает его пожелтевшие странички. Вот такие книги не только читало, но и разбиралось в них «донецкое быдло», пока «свободная европейская нация» не пришла сюда.

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А еще при страшной интенсивности огня удивительным образом уцелели розы на территории завода. Хотя крупные деревья снаряды не пощадили, нам то и дело приходится переступать через стволы и ветви поваленных деревьев. А вот розы, поди ж ты, продолжают цвести.

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз»

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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