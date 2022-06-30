Пробитые осколками книги, сожженные цеха и уцелевшие розы: так сейчас выглядит донецкий завод «Топаз»

Именно здесь могли бы погибнуть люди. Иван показывает плиту, которая завалила выход из горящего здания Фото: Юлия АНДРИЕНКО

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз», который находится в Куйбышевском районе Донецка.

Здесь до сих пор пахнет гарью, под ногами - осколки снарядов и стекла, в пробоины крыши видно небо, а в разбитые окна свищет ветер. По самым оптимистичным прогнозам, донецкий завод «Топаз» разрушен на 90%.

Обстрел длился несколько часов и не оставил ничего живого Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Иван Володченко спас в тот день несколько десятков людей, но героем себя не считает Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Разбиты не только административные здания и столовая, но и цеха с уникальными токарными станками. Обстрел велся со стороны Авдеевки и Песок и длился несколько часов, не оставив тут ничего живого. Местные жители насчитали более ста прилетов в течение дня.

А спасал всех простой русский Иван

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Меня встречает сотрудник завода Иван Володченко. Именно его смена была в тот день. Парень не успел доехать до своей остановки буквально мгновение, когда начался обстрел.

- Первый прилет нас застал еще в маршрутке. Снаряд перелетел через нас и взорвался неподалеку. Я успел крикнуть водителю «Тормози!» и начал выводить людей. Там был полный автобус людей. Все успели скрыться в подвале ближайшего дома. Одна только женщина замешкалась, на нее ступор напал от ужаса, пришлось прикрикнуть и подтолкнуть ее, чтобы заставить ее бежать в укрытие, - вспоминает Иван.

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Снаряд пробил стену соседней 9-этажки, в результате рухнуло перекрытие между этажами и лифт, сгорел магазин «Молоко» и соседние киоски.

Таких снарядов дончане еще не встречали

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Снаряды 155-мм калибра, которые обрушила на «Топаз» Украина, обладали повышенной пробивной способностью. Даже закаленные 8-летней войной дончане с таким столкнулись впервые: эти снаряды не разрывались сразу, а только попав уже в помещение.

- Они не взрывались, пробив крышу, а только через некоторое время, попав уже непосредственно в цех. Целью было разрушить именно уникальное производство «Топаза», - рассказал Иван.

Он не только сумел дозвониться к директору завода, но и кинулся тушить пламя, бушевавшее в цехах. Пригодились огнетушители, а вот пожарные рукава на этажах так и остались невостребованными, ведь воды в Донецке нет. Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара, эвакуировать их тела пришлось коллеге Ивана – Максиму. Но жертв могло бы быть больше. Иван увидел, что не меньше десяти человек прячутся на цокольном этаже одного из зданий.

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А я видел, что оно уже рушится, кое-где зияли уже дыры в стенах и плиты готовы были рухнуть, закрыв вход в их убежище. Я убедил прятавшихся там людей уйти оттуда, помог им выйти, а когда снова вернулся сюда, то увидел, что бетонная плита таки рухнула, перекрыв дверь, где совсем недавно были люди, - вспоминает парень.

- Ты понимаешь, что совершил подвиг и не один? Ты стольких людей спас в тот день, именно потому, что не потерял самообладания, не растерялся. А сам сколько раз погибнуть мог, - говорю ему.

- Ну, скажешь тоже. Какой это подвиг? На моем месте так поступил бы любой нормальный мужчина, - отвечает без тени кокетства.

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Завод обстреливался снарядами НАТО 155-мм калибра Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Розы выжили в аду, тогда как тополя рухнули

А я понимаю, что если сотрудники МЧС не смогли приехать из-за высокой плотности огня, то людям, которых могла забаррикадировать плита, грозила бы верная смерть, если не от ранений, то от удушья, пожар к тому времени полыхал повсюду.

Ступая по осколкам снарядов и стекла, мы проходим по бывшим кабинетам административного здания, по цехам с обугленными станками и вдруг, уже на улице, я обнаруживаю учебник по каким-то техническим дисциплинам, насквозь пронзенный осколком украинского снаряда. Ветер листает его пожелтевшие странички. Вот такие книги не только читало, но и разбиралось в них «донецкое быдло», пока «свободная европейская нация» не пришла сюда.

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А еще при страшной интенсивности огня удивительным образом уцелели розы на территории завода. Хотя крупные деревья снаряды не пощадили, нам то и дело приходится переступать через стволы и ветви поваленных деревьев. А вот розы, поди ж ты, продолжают цвести.

18 июня Украина обрушила снаряды НАТО на донецкий завод «Топаз» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пострадавшие мирные жители, сгоревшие магазины, рухнувшие этажи»: Последствия обстрела ВСУ густонаселенного микрорайона «Топаз» в Донецке

В результате артудара один мирный житель погиб, еще четверо – ранены. Также жертвами стали пять прибывших тушить пожар спасателей (подробнее)