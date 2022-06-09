ВФУ нанесли массированный удар по Стаханово: погибли две мирные жительницы, еще трое человек получили ранения

Массированный удар пришелся по городу Стаханов в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Вооруженные формирования Украины в 5:10 утра выпустили по городу Стаханов в Луганской Народной Республике 16 снарядов из РСЗО «Ураган». По данным представительства ЛНР в СЦКК обстрел велся с применением фугасных снарядов 9М27Ф. В результате украинской агрессии погибли две мирные жительницы, и еще три человека получили ранения. Об этом сообщили в Луганском информационном агентстве.

В результате обстрела разрушены десятки жилых домов. Фото: ЛИЦ

— В результате обстрела погибли две женщины, три человека мирных граждан ранены, пострадали социальные объекты и гражданские объекты, — подчеркнул глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков. — Социальные объекты – это техникум, общежитие, где у нас переселенцы находятся, пострадали медучилище, педучилище, другие здания и сооружения, которые являются государственной формой собственности, а также десятки домов частного и многоквартирного сектора. Есть и прямые попадания в дома, крыши разрушены, дома разрушены.

Повреждена также гражданская инфраструктура города. Фото: ЛИЦ

По уточненным данным, украинские боевики нанесли удар с направления населенного пункта Врубовка.

— В результате обстрела населенного пункта были уничтожены и повреждены несколько частных домостроений, также уничтожен стадион. И множество попаданий по улицам, именно центр города, — уточнил эксперт представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

В результате прямого попадания снаряда загорелось здание стадиона «Победа». Фото: ЛИЦ

Сообщается, что в результате прямого попадания снаряда ВФУ в стадион «Победа» произошло возгорание спортивного зала. Кроме того, обстрел Стаханова оставил без электричества 3,5 тысяч абонентов. В настоящее время специалисты разбирают завалы.

Специалисты продолжают разбирать завалы в городе. Фото: ЛИЦ

В результате обстрела разрушены десятки жилых домов. Фото: ЛИЦ

Напомним, что за предыдущие сутки вооруженные формирования Украины три раза обстреляли территорию ЛНР. В результате украинской агрессии ранения получила мирная жительница 1976 года рождения в городе Кременная. Кроме того, в Первомайске повреждено три многоквартирных дома.

Тем временем стало известно, что за прошедшие сутки противник выпустил более трехсот снарядов по территории Донецкой Народной Республики. Ударам подверглись 14 населенных пунктов ДНР. В результате украинской агрессии погиб один мирный житель, и еще 11, включая ребенка, получили ранения.

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