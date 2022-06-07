Россия строит в Луганске новый медицинский центр по оказанию помощи инфекционным больным

Строительство больницы началось «с нуля». Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

В столице Луганской Народной Республики стартовало строительство нового Многофункционального медицинского центра по оказанию помощи инфекционным больным.

- Объект возводится в районе Луганской республиканской клинической больницы по заказу Министерства обороны РФ и при поддержке Министерства здравоохранения России, - рассказывает глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. - Генеральным подрядчиком стала «Военно-строительная компания», а исполнителем – «ОлимпСитиСтрой».

Строительство больницы началось «с нуля». Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

Строительство больницы началось «с нуля». Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

Пащенко рассказала, что строительные работы начались в мае. А уже в ноябре 2022-го – планируется открытие медцентра. Ранее в Республике возможности по лечению инфекционных больных – были ограниченными, а столкнувшись с коронавирусной инфекцией, эту проблему ощутил на себе практически каждый житель государства.

Строительство больницы началось «с нуля». Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

Обоснование для строительства такого медцентра министерство здравоохранения ЛНР подготовило еще в 2018 году.

- Мы обратились за помощью в Российскую Федерацию. Мы нашли поддержку от правительства ЛНР, Главы ЛНР, пришло на помощь Министерство здравоохранения РФ и Министерство обороны России, которое имеет огромный опыт в воздвижении подобных объектов, - отметила министр.

Строительство больницы началось «с нуля». Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

- Здесь будет оказываться медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, но и вся инфекционная помощь будет сосредоточена на этом объекте, - рассказала Наталия Пащенко.Медицинский центр будет оснащен новейшим оборудованием.