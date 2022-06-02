Экологические ЧП стали оружием украинских военных в Донбассе

Пожар на ЯКХЗ - это тревожный знак. Фото: МЧС

В последние два дня мая произошло сразу несколько опасных для окружающей среды и способных привести к массовой гибели людей инцидентов. Один из них только чудом не привел к отравлению жителей Макеевки, последствия еще двух под вопросом.

Для «КП» эти случаи прокомментировал донецкий специалист в области экологии, кандидат биологических наук Владимир Еремеев.

Наш эксперт дал и дельные советы.

Происшествие с аммиаком

Аммиакопровод нельзя не заметить. Фото: Википедия

Первый инцидент случился 30 мая в Бахмутском (бывшем до украинизации Артемовским) районе.

- В результате боевых действий произошла утечка аммиака, повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти - Одесса", - заявил глава украинской военной администрации Донецкой области Павел Кириленко и поведал о незначительности утечки и «героических» усилиях по ее ликвидации.

Построенный в 1981 году аммиакопровод предназначен для экспортных поставок этого газа из РФ иностранным покупателем. О нем знают военные и спасатели и Украины, и России.

Павел Кириленко сутки запугивал население, рассказывая, что облако аммиака движется над почвой от села Мая в сторону Бахмута (Артемовска) и может накрыть несколько сел. Потом было объявлено, что никто не пострадал.

Зато украинские власти особо подчеркнули, что, хотя сейчас аммиакопровод не функционирует, внутри него только на одном отрезке остается 250 тонн аммиака. И если они вырвутся наружу, зона поражения составит 4 километра. В том числе пострадает переименованный город Артёмовск.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат биологических наук Владимир ЕРЕМЕЕВ

Отравление аммиаком – это очень серьезно. Такие случаи были. Один из последних связан как раз с аммиакопроводом "Тольятти - Одесса". Из-за ошибки механика произошла утечка газа, пострадал один человек.

Единственное условное «преимущество» аммиака над прочими угрозами – его ни с чем не спутаешь. Резкий и очень сильный запах мочи из окна – значит пришел газ. Возможно, рядом с вами снарядом разбили старые промышленные холодильники, в которых аммиак использовался как хладагент.

СОВЕТ:

- Никуда не выходите до приезда спасателей (откуда выходит аммиак и куда несете его ветер вы не увидите и можете серьезно отравиться, тем более, что слезы из глаз будут идти потоком), закройте окна и двери.

- Если газ проник в дом, сделайте ватномарлевую повязку, смоченную слабым (5%) раствором лимонной кислоты или водой.

Облако над Северодонецком

Выброс паров азотной кислоты в Северодонецке был виден издалека. Фото: ЛИЦ

Случай в Бахмутском районе можно было бы счесть обычной аварией, если бы всего через сутки в Северодонецке (ЛНР) не произошел мощнейший выброс паров азотной кислоты. Обстреляли или взорвали цистерну с азотной кислотой на комбинате "Азот".

ВСУ отступили из города и угроза здоровью и жизни оставшихся людей их не волнует. А вот для российских войск и Народной милиции ЛНР в Северодонецке – это проблема.

Азотная кислота и ее пары крайне опасны. Минздрав ДНР, хотя Северодонецк от нас далеко, поспешил выпустить рекомендации: попавшие в зону прохождения облака должны одеть противогазы или пропитанные содовым раствором маски.

Реакция украинских властей – во всем якобы виновата Россия. В общем, как обычно, ЛНР и ДНР обстреливают сами себя и сами во всем виноваты.

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат биологических наук Владимир ЕРЕМЕЕВ

- Азотная кислота на заре ракетной эры использовалась в СССР как окислитель. Пострадало очень много людей, ведь первые ракеты регулярно взрывались на старте.

Ее опасность в том, что она вступает в реакцию с белками человека. Отсюда ожоги слизистых горла, глаз и носа, развивается отек легких и т.п. Смерть может наступить быстро.

Утечку азотной кислоты можно спутать с пожаром на складе аммиачной селитры. Тогда тоже будет много ярко- оранжевого дыма. Он тоже опасен, хотя и не так ядовит, а вот сам склад может взорваться.

СОВЕТ

Сделайте все возможное, чтобы не попасть в облака оранжевого дыма. Здесь с эвакуацией медлить нельзя, но обязательно учитывайте направление ветра! Идти нужно строго против ветра, следя, куда сносит облако (если ветер меняет направление).

Удар по коксохиму Макеевки

ЯКХЗ подвергается ударам ВСУ. Фото: ДАН

А вот третий случай уже ни на кого, кроме ВСУ, не спишешь: ударили по Ясиновскому коксохиму (ЯКХЗ), который расположен на окраине Макеевки. Там десятки тонн ядовитых побочных продуктов производства кокса (являющихся одновременно ценным сырьем для дальнейшей переработки). То, что работает опасное производство – ВСУ не остановило.

Как сообщает МЧС ДНР, обстрел произошел вечером 31 мая. Однако попали не в коксовую батарею, а в газопровод. Прибывшие пожарные увидели факел высотой шесть метров над газопроводом высокого давления. Ликвидировать пожар удалось только поздно вечером.

1 июня был нанесен еще один удар по заводу. Пострадала коксовая батарея №3, был ранен мужчина. Сильного пожара и экологической катастрофы не произошло

КОММЕНТАРИЙ

Кандидат биологических наук Владимир ЕРЕМЕЕВ

Авария на коксохиме – это всегда много дыма и сильный химический запах. И в отличии от первых двух случаев, попасть в такую ситуацию может каждый житель Донецка и Макеевки. Хотя химический запах будет стоять страшный, надо выходить из зоны поражения. Остаться дома, закрыв окна и двери – это самый крайний случай (например, нельзя эвакуировать лежачего больного).

СОВЕТ

- Эвакуируйтесь как можно скорее перпендикулярно направлению ветра.

- Если это невозможно, дышите через смоченное полотенце или влажную ватномарлевую повязку.

ПРОГНОЗ

Источники «Комсомолки» в силовых органах Республики говорят о возможных намеренных обстрелах любых объектов, которые могут вызвать сильное загрязнение. Поэтому нужно внимательно следить за сообщениями Штаба территориальной обороны и происходящим за окном. А вот слухам и анонимным телеграмм-каналам верить нельзя. Все мы помним, как украинские спецслужбы созывали людей на митинг протеста в центре Донецка только для того, чтобы ударить туда ракетой «Точка-У».

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