«Отправляли домой в мешке потрепанные детские игрушки»: Как украинские солдаты наживались на войне в Донбассе

В оккупированный Донбасс украинские военные ехали, чтобы мародерствовать. Фото: ГПСУ

Война в Донбассе стала для киевских силовиков способом хорошего заработка денег. Об этом журналистам ЛИЦ рассказала жительница поселка Станица Луганская, освобожденного от ВСУ.

- В самом начале они сказали, что вы нам не нужны, нам нужна ваша территория, чтобы обогатиться. Они сюда призывались с полей, некоторые в тапочках домашних приехали, - сказала женщина. - Почувствовали себя панами. Им эта война тоже в принципе уже была не сильно нужна. Просто пользовались моментом, чтобы заработать деньги, льготами попользоваться.

Жительница поселка припомнила, что в начале конфликта мародерства в Станице Луганской происходили часто.

- На почту пришла, а мужчина там переправлял домой игрушки в мешке прозрачном. Там эти детские игрушки потрепанные! Отправляли все, что попадется. Из школы компьютеры вынесли, ее просто уничтожили. Сейчас у них были большие зарплаты - по 20, 30, 40 тысяч гривен. И они уже все, что могли, отсюда выкрали, - рассказала женщина.

Она отметила, что некоторые из бойцов ВСУ не разделяли взглядов нынешней украинской власти.

- Одни нас ненавидели, а были те, кто не согласен с этой политикой, - сказала она.

Напомним, подразделения Народной милиции ЛНР зашли в Станицу Луганскую утром 26 февраля, когда ВСУ оставили ее без боя.

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