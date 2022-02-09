Доцент кафедры журналистики Донецкого национального университета Владимир Безродный: Украинская власть хочет лишить людей информации

На Украине продолжают ущемлять русский язык. Фото: Архив КП

С 16 января на Украине вступил в силу закон, который обязывает печатные издания перейти на украинский язык. Исключение пока сделано для местной прессы, которая должна будет перейти на украинский язык с июля 2024 года.

- Печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке, - написал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь на своей странице в социальной сети.

Закон противоречит Конституции

Что означают действия Украины? Для чего Киев нарушает статьи собственной Конституции? И почему и здесь – Донбасс основная мишень? Эти и другие вопросы мы задали заслуженному журналисту Украины, доценту кафедры журналистики Донецкого национального университета Владимиру Безродному.

- Что могут означать такие действия Украины по отношению к русскому языку в прессе?

- Я хотел бы оттолкнуться от Конституции Украины, где говорится, что государственным языком Украины является украинский язык, но там же сказано, что гарантируется развитие, использование и защита русского языка. Это положение из украинской Конституции никуда не исчезло, в связи с чем возникает вопрос: насколько является конституционным закон, который запрещает издавать газеты на русском языке без дополнительных тиражей на украинском? Пресса - это бизнес или политика? Если это бизнес, то он должен развиваться исходя из спроса. Есть спрос на газеты на русском языке, бизнес поставляет соответствующую продукцию. И это не противоречит Конституции Украины. Но зачем издателю фактически в нагрузку выпускать одновременно таким же тиражом свою газету еще и на украинском языке, если на это нет спроса?

До 2014 года в Донецкой области было зарегистрировано около полутора тысяч печатных изданий. Реально выходило 250-300. Из них только одна газета издавалась на украинском языке – газета «Донетчина». Из областного бюджета выделялись средства на ее поддержку. И это не противоречило закону. Будут ли сейчас поддерживать газеты, чтобы они имели возможность печатать свое издание еще и на украинском языке? Однозначно нет. Следовательно, издательский бизнес заведомо загоняют в проигрышную ситуацию.

В законе прописали требование, что издания, выходящие на других языках одновременно такой же тираж должны выпускать на государственном языке. И есть интересная приписка к разъяснению Госкомитета: «Даже если ни один экземпляр не будет востребован». Фактически на Юго-Востоке Украины газеты на русском языке могут стать вдвое дороже, при этом тираж на украинском будет идти в макулатуру. Но бизнес будет искать выход из ситуации, значит появятся коррупционные схемы, будут договорняки с типографиями. Официально будут печататься одни тиражи, а реально будут изготавливаться лишь несколько экземпляров украинского варианта – для отчетности. Людей толкают на нарушение закона.

Доцент кафедры журналистики Владимир Безродный. Фото: Личный архив Владимира Безродного

Людей лишают права на информацию

- На что все это направлено? Ведь это чисто политическое решение, у которого есть определенная цель, выгодная действующим властям.

- В первую очередь последствия таких решений коснутся жителей Юго-Востока Украины, где доминирует русский язык. Тираж печатных изданий падает и без того, а теперь Украина хочет добить газеты окончательно. Основные читатели прессы – люди возрастной категории «50+». Одновременно это и категория наиболее активных избирателей. Украинская власть лишает русскоязычное население права на информацию, которое прописано в законе.

Абсурдным является и такое положение закона, согласно которому требование одновременного издания газет и журналов на государственном языке не распространяется на издания на крымско-татарском языке, языках коренных народов Украины, на английском языке, на официальных языках стран Европейского Союза. Это сделано, чтобы Европа не возмутилась. Но это положение не касается изданий на русском языке, поскольку русские на Украине не признаны коренным народом.

- Украинские власти всегда хотели украинизировать Донбасс, этот вопрос был на повестке дня и до войны. Но сделать это им не удалось. Неужели там не понимают, что насильно мил не будешь?

- Все это началось далеко не в 2014 году. Я вспоминаю начало 2000-х годов, когда я был руководителем управления прессы и информации Донецкой областной администрации (в должности заместителя начальника и начальника управления я проработал 17 лет). Тогданас заставляли газеты Донецкой области перевести на украинский язык, но мы отстаивали русский. Мы нашли выход из положения и все коммунальные издания перерегистрировали на двуязычные с использованием русского и украинского языков. Тогда по закону в прессе могли печатать материалы на любом из указанных при регистрации языков, их соотношение закон не регулировал. Однажды мне приходилось отчитываться в Киеве по вопросу расширения использования украинского языка, и я, объясняя наличие двуязычных газет, сказал, что у нас двуязычный регион. Меня тогда фактически согнали с трибуны с обвинением, что у нас не должно быть понятия «двуязычия». «Чемодан – вокзал - Россия» - этот тезис в ответ на наши попытки отстаивать право использования русского языка в журналистике я слышал еще двадцать лет назад.

Когда началась война, я узнал одну интересную вещь. Руководители Госкомитета по телевидению и радиовещанию Украины, который занимался вопросами информационной политики, периодически менялись. В определенное время Госкомитет возглавляли даже выходцы из Донбасса. Но в руководстве Госкомитета постоянно был некто, кто одновременно возглавлял Организацию украинских националистов(запрещенная в России организация). Об этом особо никто не распространялся, и я узнал это только тогда, когда началась война. При этом этот человек курировал вопросы информационной политики. Стало понятно, почему Госкомитет постоянно гнул линию принудительной украинизации.

Уничтожают образование

- Закон о переходе прессы на украинский язык коснется регионов в 2024 году. В Киеве думают, что люди за два года выучат мову?

- Задача выучить украинский язык и не стоит. В Донбассе основная часть населения знает украинский, но родным для большинства является русский. Фактически до 2024 года будет постепенное уничтожение русскоязычной прессы. Ущемление идет на всех уровнях, но делается это поэтапно. Это идет вслед за уничтожением образования.

Вспомните начало войны, 2014 год. Тогда все вузы, которые были у нас в области, по требованию Киева должны были выехать на территорию, подконтрольную Украине. Выехала и часть Донецкого национального университета. Я тогда говорил, что это направлено на уничтожение высшего образования в регионе. И, к сожалению, оказался прав. Материальных условий у вузов-переселенцев нет, студентов нет, оборудования нет – в связи с этим уже в прошлом году эти вузы начали ликвидировать. Они выполнили политический заказ и теперь не нужны.

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