Донбасский шахтер-новатор и рекордсмен: 120 лет со дня рождения Никиты Изотова

Никифор Изотов. Фото: личный архив семьи Изотовых

Легенда Донбасса, один из зачинателей Стахановского движения, шахтер-новатор и рекордсмен Никита (настоящее имя - Никифор) Алексеевич Изотов родился 9 февраля 1902 года в селе Драгунка Орловской губернии. Семья Изотовых переехала в Горловку, когда Никифору было 12 лет.

- Отец попросил дописать Никифору 2 года, чтобы мальчик смог устроиться на работу. И стало будущему шахтеру не 12, а 14 лет. Изотова приняли на работу – на брикетную фабрику на конвейер. Эта работа была тяжелой не то, что для подростка, но часто и для вполне крепких взрослых людей, - рассказывают краеведы. - После Гражданской войны, в 1922 году Изотов поступил на работу на горловскую шахту № 1 «Кочергака». Это было его давнишней мечтой.

Никифор Изотов. Фото: личный архив семьи Изотовых

Будучи забойщиком первой горловской шахты «Кочегарка», в 1932 году Никита Алексеевич добыл за смену 20 тонн угля. Целый железнодорожный вагон! В первой половине прошлого столетия во всем Советском Союзе трудно было найти человека, который ни разу не слышал бы о нашем земляке Никите Изотове.

- Я стараюсь заполнить, уплотнить свой рабочий день, не растрачивать время, дорогое и для меня, и для государства. Если на нашей шахте и на всех шахтах каждый забойщик полностью использует свое рабочее время, он сделает намного больше, чем делает теперь, и наша страна получит дополнительные тысячи тонн угля, - эти слова Никиты Изотова были опубликованы в газете «Правда» 12 мая 1932 года.

Тамара Изотова - дочь Никиты Алексеевича Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сразу после возникновения стахановского движения Изотов выполнил за смену больше 30 норм – добыл 240 тонн угля. А в первый февральский день 1936 года Никита Алексеевич установил новый мировой рекорд – 607 тонн угля за 6 часов работы.

Дочь Никиты Изотова рассказывала «Комсомолке», что как-то ее отец за одним столом со Сталиным позволил себе произнести тост не за Иосифа Виссарионовича.

- Папа поднялся со своего места и предложил всем выпить за товарища Орджоникидзе. Сталину это не понравилось – он обратился к кому-то из своих помощников и спросил: «А он у нас один такой или что?» Ему ответили: «Найдем еще!» Спустя время мир узнал о Стаханове.

Тяжелый, с самого раннего возраста, труд подкосил здоровье Никиты Изотова. Его ноги отекали до такой степени, что ходить было невыносимо больно. Несмотря на это, он продолжал работать – был членом правительства.

– Умер папа 14 января 1951 года от сердечного приступа за месяц до своего 49-летия. На похоронах было два венка от правительства, - рассказывает Тамара Никитична. – Сообщение о его смерти появилось на первой полосе газеты «Правда». В последний путь его провожал весь город.

Никифор Алексеевич Изотов похоронен в Горловке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Никиту Изотова похоронили в Енакиево. Спустя время это кладбище закрыли, и семья Изотовых решила перезахоронить останки своего знаменитого родственника в Горловке.

- Это решение мы приняли в 1992 году. Бригада копальщиков, из-за суеверных страхов, отказалась извлекать останки отца. Это пришлось делать моей дочери. Теперь могила папы находится на горловском кладбище.

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