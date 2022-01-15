Крещение в Донецке - 2022: где откроют купели на праздник

Крещенские купания организуют на 10 водоемах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для желающих совершить обряд омовения на Крещение в Донецке - 2022 городские власти откроют купели на десяти водоемах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Уточняется, что места для крещенских купаний будут оборудованы в семи районах города - Буденновском, Ленинском, Калининском, Кировском, Куйбышевском, Петровском и Ворошиловском. В последнем, к слову, будут открыты сразу несколько купелей - на территории лодочной станции столичного парка культуры и отдыха имени Щербакова, на пляже второго городского ставка, а также на набережной Кальмиусского водохранилища.

Список мест для совершения обряда омовения на Крещение в Донецке - 2022. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Напомним, в прошлом году на праздник Крещения в Донецке в прорубь окунулись более 20 тысяч человек. Тогда крещенские купания были организованы на 39 водоемах, где дежурили спасатели, правоохранители и медики.

В прошлом году в прорубь окунулись более 20 тысяч человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Желающих окунуться могло быть и больше. Но причина скрывалась не только в сильном морозе, от которого захватывало дух. Медики советовали отдельным категориям граждан воздержаться от купаний из-за ситуации с коронавирусом.

Не рекомендуется нырять тем, кто в последние три месяца переболел коронавирусом, пневмонией или острой респираторной вирусной инфекцией. Также просят воздержаться от погружения в воду тех, у кого есть проблемы с сердцем, почками, гинекологические болезни или такие заболевания, как гипертония и диабет.

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