Мама Карина: «Тройня! Три мальчика – это подарок судьбы! Это чудо!»

Мама Карина, папа Вахтанг с подросшими Георгием, Савелием и Давидом Фото: Ольга ЖУКОВА

Девятнадцатого мая в Донецке уникальное событие – у семьи из Шахтерска родилась тройня! Не впервые, да, но уникальность – в этот раз тройня родилась у совсем молодых мамы и папы! Маме Карине – 21 год, папе Вахтангу – 23! Ребята очень счастливы. «Комсомолка» поговорила с молодой и резко многодетной семьей! Встретившись, мама Карина улыбаясь и светясь, начала разговор.

Тройня – подарок судьбы!

- Тройня – это подарок судьбы!, – восторженно начала Карина, - это чудо. Я всегда хотела троих детей. Мечта была – близнецы! Просто бредила этой мечтой. Когда забеременела, попала на УЗИ, мне сказали – двойня! Я сразу счастлива – как мечтала, так и получилось! Представляете? А следующее УЗИ, через неделю, сказали – тройня! Еще лучше! Даже не мечта случилась, а еще лучше!

- Как папа Вахтанг принял такую новость?

- Он сразу спросил – «а коляски такие есть?». Спокойно, не было паники. Был небольшой шок у меня. Не страх от этого непонятного – тройня, нет. Был вопрос – смогу ли я со своей комплекцией, со своим весом выносить троих детей полноценно здоровыми. Было страшно. Мы сели, подумали – если дано, значит должно случиться. Позже уже верила не в себя, а в своих детей. Муж постоянно поддерживал – у него не было никаких сомнений. У меня были какие-то сомнения, у него никогда не было.

- Как дедушки, бабушки, дяди, тети отреагировали аж на троих!?

- Все были в шоке. Никто не ожидал такого поворота событий. Но все сказали – сколько б не было – все наши. Но все боялись еще одного УЗИ – думали, что будет четыре *смеется*.

Родились три мальчика! Знакомьтесь!

- Как узнала, что будут дети, одного сразу назвала Георгий. Мне очень нравится это имя – Георгий-Победоносец. Когда все начали во мне шевелиться, назвали и их. Первый справа – Савелий, посередине – Давид, а третий Георгий. Так и получилось. Лежали они так, а доставали их по-другому. Первый самый старший Давид. Он и первый, и стройный и самый тяжелый. Второй – Савелий – чуть меньше весит. Третий Георгий – меньше всех.

- Как выносила тройню, достаточно?

- Я родила, выносив 34 недели и еще четыре дня. Заведующая врач говорила – «Как хочешь ходи, но 34 недели полных!». И я жила этой мыслью, что тридцать четыре – главное, а там как пойдет. На четыре дня даже больше проходила. Когда родились, двое сыновей попали в реанимацию – дышат сами, но дыхание поддерживали. А я корила себя страшно – что нужно было ходить еще дольше, нужно было стараться, нагнетала себя. Но сейчас все хорошо, все риски прошли. Я рада. Я горжусь своими детьми.

- Зато сейчас почувствовали разницу – быть беременной и мамой – это разные вещи. А если у тебя тройня?

- После родов у меня открылось второе дыхание. Кто, если не я, займется моими детьми? Я и муж занимаемся тройней и нам нужны силы. Мы спим по три часа, иногда меньше, но мы счастливы. Не скажу, что недовольна чем-то, я довольна своими детьми и вообще. Это все шикарно, все прекрасно.

- Они одинаково себя ведут?

- Нет, они абсолютно разные. Мальчики в разных плацентах были. Один был бойкий такой – стукал меня постоянно. Второй был спокойный. Третий – что-то среднее между двумя. И сейчас так и есть. Сначала, конечно, когда только отдали, их путала. Был страх что перепутаю и все. Что я за мать такая – путаю своих детей?! Но побыв с ними некоторое время, уже кто как кричит, кто как кряхтит, знаю четко кто это. Один и хваткий, и бойкий, это который второй родился, Савелий. Георгий –самый спокойный, но он самый маленький. Все разные абсолютно - и внешне, и по характеру. И звать нас начинают по-разному: один начинает потихонечку, плавно кричать, другой начинает сразу криком, а третий покряхтит-покряхтит, если никто не взял, начинает подвывать.

- А похожи на кого?

- Они все похожи на Вахтанга. Они вылитые папа. Они все… ну просто это он. От меня там ничего.

- Ты ощущала, что у тебя побольше живот, чем у обычных беременных?

- Много людей меня спрашивали – как ты ходишь с таким животом? Живот был – необъятный. Врачи, медсестры, даже муж, когда приезжал, смотрели на меня такими глазами! Не понимала совсем. Я же смотрю на свой живот сверху вниз и вижу его сверху. Он кажется таким маленьким, таким аккуратненьким! Когда родила и посмотрела фотографии – просто обалдела – не знаю, как я могла ходить? Так до последнего дня ходила, купалась, ела и вообще. И все – «как твоя спина?» Спина абсолютно не болела. Много лежала, много отдыхала. Единственное – в первые три месяца был жуткий токсикоз. Последнее время лежала часов двадцать в сутки. Проснулась, перекусила, легла.

- Сколько весили малыши, когда родились?

- Общий вес – 6300 живого веса. Но не только же дети внутри, было больше. Давид весил 2240 граммов, Савелий – 2190, Георгий -1870 граммов – самый маленький. Сейчас он 2450, остальные по 2700 где-то. Сейчас очень непривычно без живота. Раньше не могла наклониться, а сейчас могу. Могу ходить быстро, бегать. Правда, молоко так и не пришло. А однажды иду – слышу запах кофе – медсестры пьют. Я себе – мне нельзя. А потом – стоп! Как нельзя, я уже родила.

- Собираешься еще рожать?

- Вы знаете, пошла насмешка такая – у вас три мальчика, нужны и три девочки, мол. После кесарева на первый день я сказала – все, хватит мне детей, мне было очень плохо. Сейчас прошло время, теперь уже сомневаюсь. Но пока хватит. Детей надо на ноги поставить. Я хотела, чтобы среди троих, хоть один мальчик или девочка. А получились все мальчики. Может, когда-нибудь пойдем за девочкой.

- Как папа справляется с отцовством?

- Папа золотой. Он очень помогает, абсолютная помощь его. Бывает, что папы – боятся совсем крох. Вахтанг не боится малышей совсем. Он сразу и четко. Мы уже поделили обязанности – кто кормит, кто памперсы меняет, ночные кормления – я кормлю, днем – он. Дети едят одновременно. Режим поставили – каждые 2,5-3 часа.

- Тоже нянчит?

- Он даже поет малышам. Поет песни шансона, он любит такие песни. Любимый певец – Круг. Но сейчас, сыновьям понравилось – «Рюмка водки на столе» Лепса. Вот он ходит с ними по палате поет и пританцовывает. Потом мы меняемся. Я кормлю, а он спит. Когда в первые дни приехал помогать – просыпаюсь от того, что кто-то мечется по палате. А уже время кормления. Смотрю – Вахтанг между двух кроваток бегает с пустышками детям. Одного убедил пустышку пососать, но он ее рассасывает и понимает, что это не бутылочка. В это время опять ко второму – он уже выплюнул соску. Вахтанг все-таки всунул соски, лежит ждет, что они заснут. Я просыпаюсь – дети такими глазами на меня смотрят эти соски чмокают, даже точней – чавкают, а он лежит и говорит – «щас-щас-щас, секундочку». Позже, когда уже со стажем родителей, вышла попить чай. Слышу – крик стоит сумасшедший, дети орут, просто разрываются. Захожу – он так скрючился и сопит – никого не слышит. «Да-да, сейчас встану», – сказал, но крепко спал. А еще наши окна выходят на вольер с павлинами. Ночью павлины орут. Я не слышу. А муж слышит. И он им «чи-чи-чи… тише-тише, Савелий». Я говорю – какой это Савелий? Это павлины! *смеется*.

- А сейчас как?

- Сейчас уже надежнее. Идем в столовую, одним телефоном звоним на другой, оставляем его на громкой, идем. Слышим, что кто-то кряхтит. Раньше как? Первый крякнул – побежали. Сейчас как? Считаем до трех. Покряхтел-покряхтел – уснул. Бывает так, что заорет сразу, тогда бежим. Все три наши сына любимы одинаково, но каждый по-своему уникален. Все три – одно целое.

Необычная история знакомства Карины и Вахтанга. Живут в Шахтерске. Познакомились восьмого мая давно, когда Карине было 13, а Вахтангу – 15 лет, то есть девять лет назад, когда были подростками. Сначала дружили, потом встречались, полюбили друг друга, решили жениться, и вдруг тройня!

Немного помолчав, Карина рассказала:

- Я спрашиваю Вахтанга – почему я? Знаете, как бывает – вот встретились … и все – нашли друг друга. Я не рассматривала больше никакой кандидатуры кроме него. Встретились девять лет назад и девять лет вместе с ним. Мне было 13 ему 15. Мы общались, дружили. Подросли – он начал провожать меня в школу. Он шоколадки дарил, мы гуляли, общались, общая компания, мы были как-то вместе. Потом повзрослели и перешли в большие чувства. Я не могу совсем представить жизнь без него. За девять лет так привыкли друг к другу, что как друг без друга?

Тройняшкам и родителям кинулись помочь много людей!

- В интернете запустили пост и откликнулось очень много. Я очень благодарна всем! То, что сделано – это просто не описать! Нам привезли столько вещей, что вещами мы полностью обеспечены лет до трех. Я не успевала перебирать - во что одевать сейчас. И новое, и б/у чистое и аккуратное. Кто чем мог – памперсы, питание – это огромное спасибо! благодарность людям, тем, которые откликнулись на наш пост, что есть много вещей, благодарность всем и каждому, кто звонил, написал, просто передал. Я знаю, из России просто присылали деньги. Огромное спасибо всему персоналу больницы. Медсестры, которые всегда поддерживали меня. Медсестрам, которые были с родившимися детьми. Всему персоналу – спасибо. И еще обязательно Владимиру Кирилловичу Чайке и Овсянник Марине Альбертовне. Просто низкий поклон всем.

- По утрам просыпалась с молитвой благодарностью, и засыпала с благодарностью перед сном, что день прошел вот так хорошо. Почему? Потому что был страх чего-то, я была не уверенна в себе. Каждый день в благодарностях Богу. И еще – помочь кому можешь. И мне помогали. Мы лежали втроем в палате, мы поддерживали друг друга. Мне кажется, все это сыграло свою роль – вера, поддержка семьи, поддержка друзей. Общими усилиями так это получилось. Помню, ехали в Зугресе по мосту сюда девятого марта – так врач сказал приехать на сохранение – и я понимаю, что обратно буду ехать с тремя детьми в охапке. И еще есть то, что еще не случилось, но будет по логическому течению. Вокруг мир добрый.