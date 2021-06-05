Как развивается фигурное катание в ДНР

Несмотря на отсутствие тренажеров для льда, наши фигуристы берут первые, вторые, третьи места в России. Ну, почти всегда. Фото: министерство молодежи, спорта и туризма

В этом году у фигуристов большое изменение – спортивная школа №7 стала Федерацией фигурного катания и хоккея. Проработав в этом году всего пять месяцев, произошли изменения. Как теперь учатся на катках «Лидер» и «Алмаз» - рассказал министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков

- В этом учебном году в хоккее и фигурном катании образовалась федерация. Что изменилось?

- Фигурное катание было и год, и пять лет назад. Все время развивались, и все время идем вперед. На сегодняшний день полгода работает федерация фигурного катания и хоккея. И вместе с президентом и федерацией строится системная работа, в которой видны результаты на сегодня и присваиваются разряды. Ребята выступают не только на внутренних соревнованиях, но и выезжают на соревнования в Российскую Федерацию. Конечно, все это делается ради детей, чтоб им было интереснее, чтоб у них повышался уровень. Федерация прикладывает к этому большие усилия – создает технические условия для катания, поощряет спортсменов и тренеров выделяя немалые средства на покупку инвентаря, также на проведения соревнований и на выезды наших команд за пределы Республики – в Российскую Федерацию. Ну, и сегодняшний праздник, это тоже по инициативе федерации мы увидели, как красиво бы подведен итог учебного года сентябрь-май в спортивной школе.

- Чтобы получить спортивный разряд, донецкие фигуристы ездили в Россию - в Ростовскую область. Сейчас наши дети-фигуристы ездят очень далеко – больше восьмисот километров.

- Непростая ситуация этой поездки на соревнования. Желательно, чтоб это было не так далеко, но пока еще не все регионы готовы нас принимать. Мы едем именно туда, где принимают наших спортсменов на внутренние соревнования Российской Федерации.

- На катках в России поблизости не говорят почему перестали пускать?

- Не всегда есть возможность. У организации, которая к нам ближе, есть определенные нюансы в олимпийских видах спорта и проблемы официально допустить спортсменов из ДНР на соревнования в России. Потому что это чревато и определенными санкциями против спортивной федерации, против России. В том числе там такие спортивные тонкости, где желательно не спешить с этим опросом и не всегда можно принят наших спортсменов. То есть, масса деталей там, не обо всем можно говорить, но чтобы не навредить Российской Федерации мы пока не во всех соревнованиях можем участвовать.

- В российских кружках много тренажеров для фигурного катания. Мы не собираемся обеспечить специальными тренажерами наших фигуристов?

- У нас идет период становления, и не на все позиции нам хватает средств из бюджета нашей Республики. Поэтому и родители помогают в обновлении инвентаря и оборудования. Федерация помогает, выделяет большие средства. Но пока на все позиции не хватает. Всему свое время. То есть, стоит набраться терпения постепенно и к этому придем.