Новая постановка Донецкой муздрамы расскажет необычную историю любви

Любовь приходит необычно Фото: Ольга ЖУКОВА

На Сцене на Садовом Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна пройдут премьерные показы мелодрамы под музыку «Анатомия любви». В этот раз новый спектакль организовал актер театра Виталий Юсупов.

Не собиралась писать – просто повезло посмотреть пресс-показ, а по окончанию – захотелось всем рассказать.

Сцена на Садовом. Зрительный зал небольшой и близкий. Тут, как обычно, ощущение, что и ты на сцене, но в тени. А вообще – ты в участии, да. Территория театра небольшая поэтому интервью можно не организовывать – говорят довольно громко. Все рядом и всех слышно. Вот что услышала.

Компания из трех женщин:

- Первый акт чуть не уснула, скучный. Я заранее знаю, чем закончится постановка – плавали-знаем.

- Как? Не может быть! Я на одном дыхании просмотрела! Хотела попить, открутила – да так и просидела до антракта. Ты же не все варианты знаешь!

- Я не поняла, о чем спектакль – все резко происходит, но зачем? Смысл?

Наиболее часто рассказывают, пишут, снимают, ставят в театре, да и вообще в жизни – любовь. Казалось бы, ну вот чем нас, взрослых, можно удивить? Уже столько испытали-перечитали-пересмотрели! Хотя в этом случае женщин можно удивить, потому что автор «Анатомия любви» – мужчина – у них все по-другому. Но тем тоже интересно. Ответил Александр с первого ряда:

- Дааа, интересно, что дальше будет. Эти двое сначала ведут себя как многие, но что-то идет не так.

В спектакле отношения начинает Она, что реже, чем привычное начало знакомства по инициативе Его. Что потом продолжается необычно – и у всех зрителей, и у Он и Она в спектакле. Очень хочется рассказать, но сдержусь.

После второго акта те же женщины, спускаясь по ступенькам:

- Какой финал! Как их повела жизнь и любовь! Не ожидала. Второй акт – неожиданный.

- А мне второй не очень. По-моему, не такой финал должен быть. Взаимоотношений таких не бывает. Но разве что театр.

- Зря ты так. Если ты не представляешь, то не значит, что этого нет ни у кого. Я поняла о чем.

У других есть и иные точки зрения, не все я запомнила. У меня тоже по-своему. У вас будет свое мнение.

Премьера мелодрамы «Анатомия любви» пройдет 9 и 10 июня в 18.00. Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут.

Билеты в кассе театра, стоимость: от 50 до 400 руб.

Режим работы касс: с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.30)

Кол-центр театра – 521 (с 10.00 до 17.00)