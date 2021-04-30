Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 апреля 2021 года: Лечение от Covid-19 в Республике продолжает 4277 жителей

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 33 360 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР, по данным, проведенных 29 апреля исследований, был выявлен еще у 244 жителей.

- Проведено 437 исследований, из них выявлено 143 случая заболевания и у 101 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве Республики.

Отмечается, что за сутки ковидную инфекцию побороли 118 человек. Зарегистрировано 12 летальных случаев.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 33 360 жителей. Из этого числа 26 555 человека вылечились. Зарегистрировано 2528 летальных случаев. Лечение продолжает 4277 пациентов.

- Также по результатам проведенных 23 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 12 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1404 пациента, ранее переболевших COVID-19, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.